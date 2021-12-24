原标题：“需要什么保什么” 军校提升教学科研保障力度

军营内外

演训前，全程参与拟制保障方案；演训中，器材保障精准到位；演训后，迅速做好物资后撤……近日，在国防大学政治学院西安校区组织的联合作战政治工作综合演练中，该校区教研保障中心按照“伴随式”保障模式，高效完成了遂行保障任务，受到领导机关和演练团队的好评。这是体制编制调整以来，该中心转变职能、提升服务的一个缩影。

军事院校的一切教学活动，都围绕教战研战、学战练战展开，一切教研保障工作，都应为教学科研服务。找准了这个定位，保障也就有了精准度。

成立3年多来，国防大学政治学院西安校区始终把教研保障作为校区建设的重中之重来抓。该校区教研保障中心主动贴近教学科研一线和广大官兵，提供精准快捷的服务保障，甘做“党委的办事员、机关的智囊团、官兵的贴心人”。

“教学条件建设是院校建设发展的基础性工程。在教学条件建设上，教研保障中心必须有使命担当。”该中心相关领导介绍，近年来，他们克服日常保障任务重、建设经验缺乏、专业力量不足的现实困难，先后承担了大大小小近20项建设任务——去年底升级改造的地下射击馆，自动报靶系统处于行业内一流水平，防护、通风、照明等系统先进实用，圆满完成多次实弹射击训练考核保障任务；今年5月份建成并投入使用的数据中心机房，智能运维、节能环保、安全可靠，为各类教学管理业务应用系统和智慧校园建设铺就了信息化“高速公路”……

军政综合演练等重大活动保障，最能体现教研保障的力度和温度。

他们突破了原来“有什么保什么”的思维模式，推进“需要什么保什么”的供给侧改革，深入推行“伴随式”“跟进式”“嵌入式”等保障模式。重大活动保障期间，该中心场地保障室人员全程参与，切实做到制订方案有建议、器材储备可选择、安装维护做到位、后撤物资行动快。

该中心相关负责人介绍，演练中，他们随时应对各种突发情况，保证能够立即进入保障状态，以“最合理的器材，在最快的时间”契合演练人员的需求，确保演练顺畅开展。

此次演练的执行导演崔新华副教授说：“每次军政综合演练，场地保障室的同志与我们总是同频共振、配合默契，演练成功的背后有他们的一份功劳。”

(责编：迟翔宇(实习生)、熊旭)