上官云

原标题：职场中，如何管理情绪？

如今，从职场到日常生活，“情绪管理”成为一个热词。近日，“职场中需要管理情绪吗”登上了热搜。

在很多人的印象中，常常会把“情绪管理”等同于性格好、情商高，但实际上，也没那么简单。在专家看来，所有人都需要管理好自己的情绪，负面情绪的长期积累，有害无益。

情绪管理是什么？

“这个人情商太低！”“我认识一个人，情商很高”……日常聊天，“情商”是人们常听到的一个词，在各种“鸡汤文”里也十分常见。它跟“情绪管理”，有着千丝万缕的联系。

图片来源：网友微博截图

广东外语外贸大学南国商学院心理学教授宋广文说，情绪管理属于心理学问题。情绪包括原始情绪，即与生理需要相关的情绪，喜怒哀惧悲恐等等，人与动物共有。

此外，人还具有情感。“这里情感主要定义为社会性情感，也叫高级情感，主要包括人的道德感、理智感、美感三大方面。偶尔也有人把情操归到情感里。”他解释。

情绪大致分为积极情绪、消极情绪，“快乐”就是积极、肯定性情绪，而且对人的活动起增加力量的作用。

而像悲伤一类的情绪，就会被归类为消极、否定性情绪，对人有伤害，但是也可能增力。比如，恐惧也可能增加一个人逃跑的力量。

1995年，美国学者戈尔曼在他出版的一本书中，提出一个明确而专业的词汇，即“情绪智力”，强调人除了具有观察力、记忆力等以外，还有一种管理情绪的能力，即后来常说的“情商”。

后来，这个词应用范围越来越广，逐渐成为一种大众化的概念。

情商高就是脾气好吗？

无论在工作中还是生活中，平和的情绪是处理问题的一大利器。不过，情商高并不完全等同于“脾气好”。

网友关于情绪管理的看法。图片来源：微博截图

人是追求满足的动物。无论生理需要、社会需要，或者物质需要、精神需要，只要得到满足，人就能够获得积极的情绪、情感。

说一个人情商高，实际上就是说这个人的社会化程度高，在有些方面比一般人做的好。比如情绪管理水平高，不代表这个人的需要一定比别人弱，或者说不会产生情绪。

一个修养很高的人，受到侮辱或欺骗时同样会有愤怒的情绪，但至于是否在公共场合发泄怒气等等，那就涉及情绪管理的问题。

“所以，我们讲情商高低时，一般说一个人能够认识自己的情绪，了解自己的需要，知道自己情绪的变化与这种需要的关系，这是情商高的表现。”宋广文说。

另外，情商高的人更容易识别别人的情绪，决定如何跟他对话，比如看到一个人闷闷不乐，就不去跟他开些不合时宜的玩笑，避免“讨人嫌”。

在工作中，擅长情绪管理的人，往往也能够察言观色，找准解决问题的合适时机、合适的对象，最后做到“事半功倍”。碰到麻烦，也能迅速将不良情绪宣泄出去。

负面情绪的长期积累，有害无益。比如夫妻之间，如果对对方要求过高，就永远不会满足于对方的行为，厌烦情绪随之持续，很可能导致矛盾升级。反之，则会“知足常乐”。

所以，一个人情绪管理水平高的人，我们会认为他“性格好”。就是说他的主导心境是快乐的，情绪反应的强度、持续时间可以跟引起情绪的原因、条件对应起来。

“换句话说，情绪管理是争取让积极情绪增加，这样有利于健康，又让自己感觉到生命的快乐、喜欢工作，同时还能给别人带来快乐，所谓阳光心态，就是如此。”宋广文称。

幸福，就是拥有很多快乐

至于职场和人际关系，曾有网友把它比作一个“谁比谁能忍”的游戏，要与戴着不同面具的人斗智斗勇，情绪管理那是一个成年人的必修课。

宋广文说，做好情绪管理，不妨学学“加减乘除”。在生活乐趣上做加法，多交益友，增添生活的活力，让日常工作充满积极情绪。

同时，对外界的期待做减法，不对别人有过高期望，也不对自己的需要能否得到满足有过多期待，减少消极情绪。

做乘法，就是把积极情绪攒起来，由小的快乐到大的快乐，积少成多；遇到工作上或其他的不顺心，就学会做除法，及时向人倾诉，把不良情绪分类瓦解，降低心理压力。

幸福没有客观标准，但幸福的人一定是表现为拥有更多的快乐，许多个快乐加起来，那么，你终究会成为一个幸福的人。(记者 上官云)

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