原标题：“钢铁院士”崔崑：捐款千万助学 彰显大爱情怀

他，65年党龄、73年教龄，被誉为“钢铁院士”；他，坚持助人为乐，常年资助贫困学生，几乎倾其所有。他就是中国工程院院士、华中科技大学材料科学与工程学院教授崔崑。

2013年以来，崔崑累计捐款达1000万元，自己却简朴度日。

捐款千万资助学子

1925年，崔崑出生于山东济南一个知识分子家庭。经历过炮火连天的艰苦岁月，崔崑深知贫困家庭孩子读书不易。

从华中科技大学退休后，崔崑热衷于资助贫困学生。2013年，崔崑和夫人朱慧楠教授一同向华中科技大学教育发展基金会捐款420万元，用于设立“勤奋励志”助学金。

“所谓‘勤奋’是希望受资助的学生要努力学习，‘励志’则希望他们有良好的品德，有爱国之心。”崔崑对助学金取名，有自己的想法。

2018年，崔崑夫妇又为“勤奋励志”助学金追加180万元捐款，每年资助的学生由45人增加到60人。

2020年7月，崔崑和夫人朱慧楠做出一个决定：向华中科技大学教育发展基金会捐款400万元，设立“新生助学金”，每年向133名家庭经济困难的新生各资助6000元。

谈起捐资助学初衷，崔崑说：“我和老伴算是高龄了，生活上已经有了一些积累，工资还有一些结余。我们和女儿曾经商量过，有个共同的想法，就是要捐款回馈社会。”

“有生之年，我会一直将爱心助学做下去，帮助贫困大学生成长成才。”他说。

乐于助人40年如一日

几十年来，崔崑一直乐善好施、助人为乐。有记录可查的助人善举要追溯到40年前。

20世纪80年代，崔崑在华中科技大学材料科学与工程学院任教时，有不少老师家庭困难，崔崑就拿出个人奖金，在学院里设困难互助基金。

谁家困难急用钱，就可从基金里取用，手头宽松时再补上，当时解决了很多老师的燃眉之急，也让许多老师和学生对崔崑敬佩不已。

多年来，崔崑和夫人朱慧楠一直住在学校院士楼里，没给自己买过房子，家中也没有贵重物品，一些家用电器使用多年，电视还是老式“面包机”。

对于自己吃穿住用，崔崑从不在意。2015年春节，学院领导到崔崑家慰问，有同志不经意看到崔崑穿的白色衬衣领口破了，就说崔老大年初一怎么还穿着一件破衣服。崔崑笑着说：“没关系，家里有新衣服，出门时把旧衣服再换下来，扔了太可惜。”

2020年抗击疫情中，崔崑第一时间联系学院党委，交纳100万元特殊党费，助力打赢疫情阻击战。

崔崑常对人说，钱够生活用就好，心有余力应多帮助别人。

“钢铁院士”敢于担当

在很多人眼中，崔崑是一块千锤百炼的特殊钢，始终饱含为国为民情怀。

1997年，崔崑当选为中国工程院院士，人们称他为“钢铁院士”。1944年，崔崑考入西迁四川乐山的武汉大学，就读机械系专业；1948年留校任教，便与钢铁结缘。

新中国成立后，百废待兴。钢铁是工业脊梁，而高性能的特殊钢，更是托举一个国家钢铁工业水平的巨臂。当时的武汉大学并没有这个专业。

1958年，崔崑被公派前往当时世界上最好的钢铁专业大学——莫斯科钢铁学院，专攻金属学及热处理专业。

1960年，崔崑学成回国。那时，我国工业生产急需高性能新型模具钢，却无力自主生产，进口价格是普通钢10倍以上。“中国一定要有自己的模具钢种！”崔崑和同事们加紧建设实验室。

没有控温自动化技术，崔崑常常通宵守在1200多摄氏度的盐浴炉旁，手指按着控温开关，眼睛紧盯着仪表数字，丝毫不敢懈怠。

最终，崔崑和研究人员一同研发了低铬模具钢，含铬率降低到4%，使用寿命延长一倍，打破国外垄断。这种含铌基体钢被广泛应用于汽车、航天、电子等行业中，按当时产值计算，崔崑研发低铬模具钢就累计创造直接经济效益2亿多元，为发展我国新型钢种作出巨大贡献。

2006年，崔崑告别一线讲台，81岁的他开始写书。2012年8月，他完成《钢的成分、组织与性能》专著。这本著作耗时近7年，达200万字，成为我国首部全面系统介绍特殊钢的“百科全书”。（吴纯新）

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