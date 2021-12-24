原标题：每节课最高30元 内蒙古中小学学科类校外培训收费标准确定

23日，内蒙古自治区发改委、教育厅联合下发通知，对义务教育阶段学科类校外培训收费确定政府指导价，每节课最高30元。

通知要求，线下按不同班型制定的标准课程时长的基准收费标准为：10人以下班型(不包含一对一)30元/标准课时/人次，10至35人班型15元/标准课时/人次，35人以上班型12元/标准课时/人次，标准课程时长线下为45分钟。实际时长不一样的按比例折算，浮动幅度为上浮不超过10%，下浮不限。

根据规定，学科类校外培训内容包括道德与法治、语文、历史、地理、数学、外语(英语、日语、俄语)、物理、化学、生物。各培训机构可在内蒙古自治区制定的基准收费标准和浮动幅度内，确定具体收费标准。

记者了解到，根据“双减”举措要求，义务教育阶段线下学科类校外培训收费属于非营利性机构收费，实行政府指导价管理。此外，对于面向普通高中学生的学科类校外培训收费的管理参照执行。

通知要求，各地要规范校外培训机构收费行为，不得以任何理由、任何方式提高或变相提高政府制定的培训收费标准，不得在培训费外另行收取其他费用。对采取分解收费项目、重复收费、扩大收费范围、虚假培训时长等方式变相提高收费标准，虚假宣传，价格欺诈以及不按规定明码标价等行为，要依法严厉查处。(记者 张林虎)

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