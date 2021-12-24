人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

每节课最高30元 内蒙古中小学学科类校外培训收费标准确定

2021年12月24日09:04 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：每节课最高30元 内蒙古中小学学科类校外培训收费标准确定

　　 23日，内蒙古自治区发改委、教育厅联合下发通知，对义务教育阶段学科类校外培训收费确定政府指导价，每节课最高30元。

　　通知要求，线下按不同班型制定的标准课程时长的基准收费标准为：10人以下班型(不包含一对一)30元/标准课时/人次，10至35人班型15元/标准课时/人次，35人以上班型12元/标准课时/人次，标准课程时长线下为45分钟。实际时长不一样的按比例折算，浮动幅度为上浮不超过10%，下浮不限。

　　根据规定，学科类校外培训内容包括道德与法治、语文、历史、地理、数学、外语(英语、日语、俄语)、物理、化学、生物。各培训机构可在内蒙古自治区制定的基准收费标准和浮动幅度内，确定具体收费标准。

　　记者了解到，根据“双减”举措要求，义务教育阶段线下学科类校外培训收费属于非营利性机构收费，实行政府指导价管理。此外，对于面向普通高中学生的学科类校外培训收费的管理参照执行。

　　通知要求，各地要规范校外培训机构收费行为，不得以任何理由、任何方式提高或变相提高政府制定的培训收费标准，不得在培训费外另行收取其他费用。对采取分解收费项目、重复收费、扩大收费范围、虚假培训时长等方式变相提高收费标准，虚假宣传，价格欺诈以及不按规定明码标价等行为，要依法严厉查处。(记者 张林虎)

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部