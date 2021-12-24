原标题：近2000名高校志愿者服务延庆赛区

志愿者是冬奥会的一张名片，是冬奥会运转中不可或缺的一环。昨日，北京青年报记者从团市委牵头的延庆赛区志愿者住宿服务保障专班获悉，冬奥会（冬残奥会）期间，延庆赛区将迎来近2000名高校志愿者。他们来自北京航空航天大学、中国农业大学、北京第二外国语学院、中国石油大学（北京）、北京化工大学、华北电力大学等19所高校，届时将在国家高山滑雪中心、国家雪车雪橇中心、延庆冬奥村等场馆提供志愿服务。

随着冬奥会临近，多所高校已经基本完成了志愿者培训或取得了阶段性的成果。北青报记者了解到，各个高校均设置了冬奥会相关知识的通识培训课程。根据不同的服务场所，一些高校侧重了涉奥英语口语的培训。值得一提的是，多所高校为志愿者提供了应急救援培训课程，全方位提高志愿者技能。

冬奥通识课程为志愿者培训重点

北青报记者了解到，今年下半年以来，各所高校陆续开展了冬奥会志愿者培训课程，志愿者须完成冬奥相关的必修课程，才能在场馆提供志愿服务。对于志愿者培训课程，各高校根据自身情况和服务场馆有所不同，但其中，冬奥知识培训为各高校培训重点。

如国际关系学院以线上和线下对志愿者进行培训，《奥林匹克运动基础知识》、《残疾人和残奥会运动基础知识》、《北京2022年冬奥会和冬残奥会概述》、《志愿服务通识》、《北京2022年冬奥会和冬残奥会项目设置》、《北京2022年冬奥会和冬残奥会志愿服务基本情况》等课程均为需要掌握的重点内容。

首都体育学院充分发挥自身的体育学科特色，前期所有志愿者已经过奥组委及学校组织的关于英语、国家安全教育知识、奥运文化和礼仪、心理调节等内容培训。10月至11月均有部分志愿者参与到雪车、雪橇项目的测试赛中，通过以赛促学的方式，让志愿者实际掌握冬奥知识，对服务内容有更好的了解。

清华大学面向所有冬奥志愿者开设了《冬奥精神与青年志愿》课程，分为讲座类、实践类及工作坊类课程。通过“奥运面对面”讲座、“志愿者常用英语会话”工作坊、滑冰实践等内容，增进志愿者对于冬奥的了解，锻炼志愿者必要的工作能力。

强化新冠疫情防控和急救培训

疫情防控是冬奥会成功举办的一个关键点，北青报记者了解到，多所高校在培训志愿者时，增加了新冠疫情防控和急救培训等相关课程。

北京航空航天大学专门开展了应急救护知识与技能、残疾人服务知识与技能、新冠肺炎常态化防控知识与技能等方面的课程，提升志愿者的应急处理技能。

首都医科大学共有12名医疗专业志愿者将在延庆冬奥村提供服务，针对志愿者服务的特点，学校除安排基础课程外，还对志愿者自主学习有困难和重点的课程，例如急救模拟、外交形势、疫情防控等课程，邀请相关单位定期开展交流、情景模拟等活动。比如，针对常见突发疾病及意外情况急救知识与实操，邀请附属北京天坛医院、三博脑科医院、附属北京儿童医院专业人士为志愿者进行培训。

本月初，中国农业大学邀请了北京红十字会应急救护及知识普及项目实施单位之一、东城爱易德职业技能培训学校十余名专业教师到校，开展《应急处置与基础急救知识》专题实训课程，让志愿者可以更加直观地掌握急救处置知识。

设置多语种课程服务国外运动员

在冬奥会赛时阶段，不少高校志愿者将和运动员对接，为他们提供志愿服务。

如对外经济贸易大学志愿者，主要服务于专业志愿者和通用志愿者两个组别，涉及雪车雪橇、竞赛信息中心和交通设施3类岗位。在雪车雪橇岗位中，志愿者主要负责运动员起终点服务，志愿者除需具有极高的服务热情、掌握流利的英语口语交流能力外，还需要有面对严寒天气的较高的身体素质以及灵活的应急情况处理技巧；在竞赛信息中心岗位中，志愿者除需具有较高的英语使用水平外，还需有足够的耐心和严谨细致的工作态度；交通设施岗位则对志愿者专业英语的运用、个人身体素质及抗寒能力有较高要求。

为此，学校开展了多场英语培训讲座、多语种小班教学等，帮助志愿者能够与来自不同国家的服务对象更好地交流。

北京第二外国语学院结合学校特色，努力培育“会冰雪、懂外语”的志愿者队伍。志愿者队伍中80%通过英语专业等级考试，40%的志愿者掌握法语、俄语、西班牙语等第二外语能力，涵盖10种语言，全部志愿者都有过参与志愿服务的经历。去年10月开始，学校启动“冰雪语者”冬奥志愿训练营，建立“1+8”冬奥志愿者培训体系，提高他们的技能。

部分高校已进入场馆服务

北青报记者了解到，按照冬奥会的节奏安排，大多数高校均完成了志愿者培训工作，一些高校已经进入场馆探勘，少数高校志愿者已经开始了服务。

例如，中国石油大学（北京）已经多次组织冬奥会志愿者骨干30余人到延庆冬奥村踏勘交流，让志愿者与场馆工作人员面对面交流，熟悉志愿相关工作。北航志愿者也曾赴延庆开展场馆踏勘。

此外，华北电力大学共有77名志愿者服务于延庆注册和制服分中心。延庆注册和制服分中心是北京2022年冬奥会和冬残奥会的非竞赛场馆，主要负责为延庆赛区的工作人员、技术官员和志愿者办理证件注册，发放制服装备。目前，上述人员已经分批陆续进入场馆工作。

华北电力大学志愿者带队教师冀佩然介绍，从今年10月8日开始，第一批志愿者已经到岗服务，11月8日开始，77名志愿者全部到岗为延庆赛区工作人员、志愿者、合同商提供注册证件制作、发放、激活、问题处理及注销服务。前期注册志愿者主要协助进行雪橇测试赛证件制作。整个冬奥会期间，志愿者将为数千人发放防寒服、户外功能运动外套、装备收纳袋等16个品类，共17件物资。

文/本报记者 刘洋

供图/华北电力大学

故事

志愿者开发专门程序审核证件数据

华北电力大学志愿者宋明樾告诉北青报记者，今年11月8日，她就来到延庆注册和制服分中心“上班”，前期主要负责证件审核工作。证件在发放到工作人员前，需要经过一段时间的审核，主要核查工作人员的身份信息、照片尺寸等细节，确保发放无误。

“这件事听起来简单，但工作量极大。因为每个工作人员的信息都是手工录入，会有不同的错误。如果每一项都需要人工核对，不但容易出错，还特别耗时。为了提高工作效率，我们几个同学商量，能不能设计一个能挑错的小程序，最后经过反复试验，大家用EXCEL设计了一个能自动纠错的模板。”宋明樾说。

这个模板有多“智能”呢？宋明樾解释说，如果一个人的身份证号码少了一位，表格会自动纠错标红，这样大幅提高了审核效率，为证件顺利发放打下基础。

(责编：郝孟佳、熊旭)