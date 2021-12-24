胡欣红

原标题：落实“应考尽考” 呵护每一位学子的读研梦

2022年全国硕士研究生招生考试将于12月25日至27日举行，全国报考人数为457万，比上年增加约80万。硕士研究生考试关系国家高层次人才选拔、关系每个考生的切身利益，在部分地区疫情复杂严峻的形势下，如何落实国家“应考尽考”的要求，成了公众高度关注的话题。

考试遭遇疫情，咋办？两年来，因为疫情而推迟乃至取消考试的消息，时有听闻。全国性的硕士研究生考试，不能因为局部性疫情轻易延期。焚膏继晷苦读的莘莘学子倘若不能如期参加考试，受到的打击可想而知。一次机会的错失，很可能带来一系列的后续影响，不是一句“来年再战”就能弥补的。

疫情之下，浙江和陕西两省相关部门明确表态采取积极应对举措，坚决落实“应考尽考”的要求。针对报考人数增加及近期新冠肺炎疫情局部散发的形势，教育部也表示开展了专项调度，指导各地加强风险防控和应对处置，及时妥善处置疫情封控地区滞留考生就地参加考试，确保相关考生顺利参加考试。

一句“应考尽考”，说起来容易，做起来却殊为不易。

硕士研究生考试虽然规模远不如高考，但组考工作却比高考复杂多了。谨以浙江为例，15.8万名考生参加硕士研究生考试，人数不及高考考生的一半，却有1.2万多种考卷。相比之下，只有10来门考试科目的高考，无疑简单多了。因疫情隔离需在浙江借考的外省滞留考生有184人，浙江省内滞留考生需省内就地借考的有213人，浙江省考生被外省隔离需就地借考的有两人。尽管合计起来只有400人左右，但涉及的考卷种类不一，临时从外省和浙江省内调卷，如何确保做卷准确、试卷安全、考试公平，其难度可想而知。

在疫情防控的关键时刻，不集聚、少流动是一项基本要求。大规模的研究生考试，不可避免地会涉及到人员的集聚流动，如何同时把“考试”与“疫情”两件事情都做好，防止疫情由此蔓延扩散，更是摆在组织管理者面前的一道难题。

面临这样的双重挑战，一方面要精准摸排每一位考生的情况，并做好针对性的应急预案。疫情发生以后，浙江省有关部门及时完善预案，实行分类分地施策，做到“一地一方案”，特殊考生“一类一方案”，及时分类防范，确保包括上虞在内的所有考生“应考尽考”。方案越多越细，实施起来难度也越大，能否做到精准施策，是对地方治理水平和智慧的莫大考验。

另一方面，面对可能遭遇的“麻烦”，考生也要给予充分理解，多一点配合。疫情下的考试，毕竟会带来诸多不便，而且如此大规模的跨省借考，国内尚属首次，有些问题考虑得也未必十分周全。考生要密切关注疫情动态和最新的考试防疫要求，积极做好自我防护，严格按照相关要求准备好各种材料。唯有齐心协力将事情做好，考生的利益才能得到充分的保障。

出现疫情的部分地区要做好防控措施，其他地区也不能掉以轻心。为此，教育部要求各地增设备用考点、隔离考点及医院考场、集中隔离点考场等，全力确保考生和考试工作人员身体健康和生命安全。

“应考尽考”，呵护每一位学子的考研梦，是疫情防控应有的温度。疫情无情人有情，祝愿考生们考试顺利，心想事成。

(责编：郝孟佳、熊旭)