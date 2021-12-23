人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

北京师范大学120周年校庆公告（第二号）

2021年12月23日10:58 | 来源：人民网-教育频道
小字号

百廿京师滋兰蕙，双甲木铎振新声。2022年9月，北京师范大学将迎来120周年华诞。自120周年校庆工作正式启动以来，全校师生、海内外校友积极响应，社会各界人士热切关注，目前校庆各项筹备工作正有序推进。

在广泛征集设计方案的基础上，经精心遴选和优化设计，120周年校庆标识已确定；校庆专题网站正式上线。现公布如下：

一、北京师范大学120周年校庆标识

标识由图形和文字两个部分组成。文字部分由中英文和数字组合而成；图形部分由历史悠久的汉隶乙瑛碑与汉篆袁安碑字体“人、师、百、廿”四个字组成木铎图案，彰显北京师范大学深厚的文化底蕴和悠久的办学历史，寓意北京师范大学秉承“学为人师，行为世范”的校训精神和“为人师表”的优良传统，激励北师大人不忘教育初心，牢记育人使命，向中国特色世界一流大学砥砺奋进。

二、北京师范大学120周年校庆专题网站

北京师范大学120周年校庆专题网站正式上线，在学校官网主页设有入口链接。网站将以发布校庆相关通知公告、展示学校及各地校友庆祝活动以及校庆活动安排等为主要内容。网址为：http://120th.bnu.edu.cn/。

特此公告，敬祈周知。

北京师范大学

2021年12月22日

来源：北京师范大学

(责编：温璐、秦华)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部