百廿京师滋兰蕙，双甲木铎振新声。2022年9月，北京师范大学将迎来120周年华诞。自120周年校庆工作正式启动以来，全校师生、海内外校友积极响应，社会各界人士热切关注，目前校庆各项筹备工作正有序推进。

在广泛征集设计方案的基础上，经精心遴选和优化设计，120周年校庆标识已确定；校庆专题网站正式上线。现公布如下：

一、北京师范大学120周年校庆标识

标识由图形和文字两个部分组成。文字部分由中英文和数字组合而成；图形部分由历史悠久的汉隶乙瑛碑与汉篆袁安碑字体“人、师、百、廿”四个字组成木铎图案，彰显北京师范大学深厚的文化底蕴和悠久的办学历史，寓意北京师范大学秉承“学为人师，行为世范”的校训精神和“为人师表”的优良传统，激励北师大人不忘教育初心，牢记育人使命，向中国特色世界一流大学砥砺奋进。

二、北京师范大学120周年校庆专题网站

北京师范大学120周年校庆专题网站正式上线，在学校官网主页设有入口链接。网站将以发布校庆相关通知公告、展示学校及各地校友庆祝活动以及校庆活动安排等为主要内容。网址为：http://120th.bnu.edu.cn/。

特此公告，敬祈周知。

北京师范大学

2021年12月22日

来源：北京师范大学

(责编：温璐、秦华)