原标题：深入推进新时代关工委工作高质量发展

12月22日，教育部关心下一代工作委员会召开第六次工作会议暨成立30周年纪念大会。第十届全国人大常委会副委员长、中国关工委主任顾秀莲，教育部党组书记、部长怀进鹏出席会议并讲话，教育部党组成员、副部长宋德民，教育部关工委顾问朱善璐出席会议。教育部关工委主任李卫红主持会议并作工作报告。

顾秀莲指出，教育系统关工委“五老”多、工作战线长、服务对象广、工作成效显著，是全国关工委系统的一面旗帜。30年来，特别是党的十八大以来，党政领导重视突出、创新发展成效突出、合力育人影响突出。她强调，站在新的历史起点上，关工委要把学习贯彻党的十九届六中全会精神作为一项重大政治任务，坚守立德树人初心，牢记为党育人、为国育才使命，履职尽责走好实现第二个百年奋斗目标的新时代赶考路。她希望，教育系统关工委要抓紧抓实习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻工作，有力有效推动红色基因传承工作，用心用情谋划关心下一代工作高质量发展。

怀进鹏指出，教育系统关工委以习近平总书记对关心下一代工作重要指示精神为指引，坚持以“党建带关建”，落实立德树人根本任务，守正创新、主动作为、打造品牌，支持“五老”致力于关心下一代事业，有效推动制度优势转化为育人优势，是不可或缺的依靠力量。他强调，教育系统要深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，进一步加强关心下一代工作。各级教育部门和学校党组织要加强领导，健全完善体制机制，各级教育系统关工委要围绕立德树人根本任务，为教育中心工作提供强大助力。希望广大“五老”不忘初心、牢记使命，继续发扬优势，护航青少年健康成长。

李卫红在工作报告中指出，党的十八大以来，各级教育系统关工委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，工作特色更加突出，工作品牌更加鲜明，助力思政工作的主题教育活动和品牌活动辐射青少年数亿人次；参与家庭教育，服务家长近亿人次；助力脱贫攻坚，数百万学生受益。她强调，30年再出发，要在学习贯彻习近平总书记对关心下一代工作重要指示精神上有新实践，在培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人上展现新作为，在推动教育系统关工委工作高质量发展上呈现新亮点，在提升关心下一代工作保障力上实现新突破。

大会还对全国教育系统关心下一代工作先进集体、先进工作者和突出贡献者进行了通报表扬。中国关工委办公室相关负责同志、教育部关工委常务副主任、副主任单位负责同志在主会场参加会议，各省教育部门和教育系统关工委相关负责同志，教育部直属高校相关负责同志、关工委负责同志和“五老”代表近2300人在分会场参加会议。

(责编：温璐、熊旭)