原标题：思政课教师进村宣讲全会精神

河北日报讯（记者师源）“以人民为中心，尊重农民的主体地位，让乡亲们过上富裕的生活是中国共产党人的初心使命和责任担当……”近日，秦皇岛市青龙满族自治县肖营子镇政府，一堂来自高校的“思政课”让十里八村的党员干部群众耳目一新。秦皇岛职业技术学院思想政治教育教学部教师深入浅出地宣讲党的十九届六中全会精神，并结合巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴话题，与乡亲们进行交流。

乡村党员干部能听上专家课，得益于秦皇岛职业技术学院驻该镇荒山沟村工作队积极推动高校与农村基层党支部结对共建。今年7月，该院思想政治教育教学部与荒山沟村签订支部共建协议，建立互帮互助机制，以共建促党建。党的十九届六中全会闭幕后，驻村工作队组织多批次党员干部和专业思政课教师走村入户进企业，宣讲全会精神，引导广大党员干部悟初心、担使命，让党的声音传入寻常百姓家。

“党的十九届六中全会总结了百年来中国共产党为践行初心使命走过的光辉历程，只要我们一心一意听党话、跟党走，就一定能够建设好我们的家乡，全面实现乡村振兴的共同富裕梦。”连日来，思政课教师们来到荒山沟村，以老百姓听得懂、能领会的话语，走村入户宣讲党的十九届六中全会精神。教师们还印制了2000余份六中全会精神宣传单发放给村民，更好地让他们及时了解相关惠民利民政策，推动全会精神家喻户晓、深入人心。

“在党的领导下，我们村脱贫走上了小康路，村里环境越来越好、基础设施逐年完善、形成了特色产业，村民人均年收入从6000元提升到了1.2万元，大伙儿的日子越过越有奔头。”荒山沟村党支部书记、村委会主任于成满激动地说。以前，荒山沟村以种植苹果为主，成本高、周期长、受市场影响，村民收入不稳定。在驻村工作队的引导帮扶下，该村发挥地域优势，积极向县乡主导产业靠拢，推广板栗种植，并发展农民合作社，带动村民增收致富。

“今年，村民每亩板栗增收近300元，而且种板栗成本低、工期短，村民每年有大半年的空闲期可以外出打工、做买卖赚钱。不少村民还成了板栗种植能手，吃上了‘技术饭’。今后，我们要继续听党话、感党恩、跟党走，过稳小康生活，迈向乡村振兴。”于成满说。

眼下正值板栗树剪枝季节，驻村工作队和村“两委”一方面组织板栗种植技术培训，另一方面引导村里的党员和技术能手带头为村民提供剪枝服务。“在全会精神的指引下，我们将同村‘两委’一起，在党建引领乡村振兴上下功夫，不断提升村民种植技术，提高板栗品质和亩产量，增加产品附加值。同时，进一步发挥高校资源优势，加强对村内闲置劳动力的技能培训，引进适合本地发展的产业项目，服务农村文化建设，让老百姓的日子越过越红火。”驻村第一书记、乡村振兴工作队队长胡师说。

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