仇宇浩

原标题：滨图少儿馆区打造第二课堂

接待到馆读者54072人次，图书借阅量22276册次，借阅读者5418人次，7位一线工作人员开展58场活动，吸引近千人参与……这是今年6月28日正式开放的滨海新区图书馆少儿馆区交出的成绩单，背后是工作人员“走出去”“引进来”、创新形式开展阅读推广活动的付出。

少儿馆区建筑面积2282平方米，共五层，分为低幼阅览、亲子活动、图书借阅、期刊自习等多功能区域。五年级学生李金岩常来读书、借书、参加活动，他说：“这里的书很多，我喜欢作文书和历史书，活动也好玩，还有小礼物，我喜欢来这里玩。”他的妈妈赵慧表示，这里阅读资源丰富、阅读环境舒适，尤其是“双减”政策落地以来，这里是家长带孩子读书的最佳选择，“活动也丰富多彩，贴合孩子的特点，是孩子们‘家门口的图书馆’，让他们阅读有去处，学习有深度。”

除了“引进来”，少儿馆区还主动“走出去”，深入社区开展流动服务，将垃圾分类知识讲座带到雅安里、茶园里社区，将秋冬季节健康知识讲座带到铁坨里社区，由小志愿者向居民发放科普宣传材料，倡导科学生活理念和方式。

日前举办的“领略家乡风光 感悟盐城历史”研学活动，带领20组亲子家庭参观了汉沽盐业风情游览区。小读者们被壮观的盐山卤海震撼的同时，还亲手体验了盐塑制作，了解了古今制盐的工艺变化和家乡独有的盐业历史，感受“千年盐城”文化的博大精深。

这只是少儿馆区众多活动中的一场，目前这里已举办知识讲座、手抄报征集、绘画比赛、手工制作、免费观影等各类文化活动约60场次，参与读者近千人次，再加上丰富多彩的线上直播活动，少儿馆区已成为孩子们的精神乐园。

该馆馆长马文艳告诉记者：“少儿馆区是我们献给小朋友的一份礼物，也是滨海新区图书馆在党史学习教育过程中为群众办实事的一个重要举措。今后，我们将进一步丰富孩子们的文化生活，真正成为赋能孩子们健康成长的第二课堂。”

(责编：吴楠、宋美琪)