姜凝

原标题：中学课堂里做起大学科学实验

“最近有关航天的消息非常热门，中国载人航天进入空间站时代，同学们想不想用3D打印机打印出自己心中的‘火箭’和‘空间站’？”昨天下午，一场场别开生面的大学科学实验课“搬进”南开区实验学校，这是天津工业大学材料科学与工程学院和该校签约共建课后服务共同体，选派优秀博士生导师、硕士生导师等师生志愿者，通过开展“科学实验站”等方式，利用科普资源助推“双减”，让学生们在中学课堂里感受大学科学实验，培养学生的科学兴趣、播种科学梦想。

签约仪式后，天工大博士生导师、硕士生导师及学生代表共8人分别走进南开区实验学校九年级的8个班，带领360余名学生动手实验、观看奇妙的实验变化、体验现代新技术，感受科技在日常生活、航空航天等领域的应用。

看到空间站模型及通过3D打印逐步成型的火箭模型，学生眼睛都亮了。天工大材料科学与工程学院硕士生导师刘海辉深入浅出地为大家做了有关3D打印技术及材料的科普，并同学生互动，“你们长大后想不想去太空？”“我想登陆各种星球……”学生们积极回应。

“听了老师的介绍，我了解到3D打印技术已应用到医学和航天领域。”全程目睹了整个3D打印过程的九年六班学生李政霖说。

实验课上，同学们时而被大学老师诙谐幽默的语言、深入浅出的例子所吸引，认真思考着，时而动手操作，摆杯子、滴色素、观现象……忙得不亦乐乎。

“用粉末、水、色素和溶液，一会儿就做出果冻般的‘水精灵’，简直太神奇了！”“通过薄薄一层滤膜，就能将污水处理成可饮用的净水，真不可思议！”“原来真有能抗菌的纤维啊，回去要好好看看衣服标签……”实验课上，学生们连呼大开眼界。

“科学实验是让学生真实感受科技奥秘的有效途径，学生掌握好基础知识和基本技能的同时，动手操作会使其观察能力、思维能力和创新能力得到提高，学会科学研究的方法。我们启动科普助力‘双减’行动，让大学科研工作者走进中小学开展特色科学实验，普及科学知识，在青少年心中种下科学的种子，激发他们的科学兴趣，从小培养科技自立自强信念，引导他们从关注知识积累转向能力提升，帮助学生全面发展。”天津工业大学材料科学与工程学院党委书记赵义平介绍说，今后还将通过共同体，在提供的课后服务中融入红色文化、阳光课堂、职业生涯启蒙等育人内容，将课后服务打造成为党育人、为国育才的重要阵地。

(责编：吴楠、宋美琪)