原标题：守望特教 慈心育人

具有70多年办学历史的济南特殊教育中心（以下简称“特教中心”），是济南市教育局直属的一所为视障、听障、自闭症儿童提供学前教育、义务教育、普通高中和中等职业教育，为智障学生提供中等职业教育的综合性特殊教育学校。

学校始终坚持“一切为了特殊孩子、为了特殊孩子一切”育人理念，实施教育资源优化升级工程，全面提升基础建设、师资队伍、教学质量、科研水平和学校管理，有力地推动了济南市特殊教育高质量发展。

特教中心坚持党建引领，打造“守望特教 慈心育人”党建品牌。守望特教是指坚守“为特殊儿童提供高质量的教育，满足其终身发展需求”的办学理念和教育初心，推进济南市“融·和”特殊教育品牌建设，办人民满意的高质量的特殊教育。慈心育人寓意师爱无言，润物无声，正德立己，适性善教，做大美大爱之特教人，育残而有为之特教学子。

——————————

筑牢思想根基，坚守特教育人初心使命

学校通过开展党史学习教育和庆祝建党100周年系列活动，凝心铸魂，坚定办人民满意的特殊教育的信念，增强做新时代合格特教共产党员的责任感与使命感。

三会一课、主题党日活动主题鲜明，内容与时俱进、形式灵活多样。开展手语重温入党誓词主题党日活动，组织党员到房干精神展馆、章丘三涧溪村、王尽美与中国共产党创建史展馆、大峰山党性教育基地开展主题党日活动。

“我来讲党课”生动鲜活，刘晓娜老师的党课《做藏族残疾学生圆满人》，入选“济南市优秀党课”，并在济南市教育系统“七一”表彰大会上汇报展示。

共产党员时刻走在前列，树立一切为教育服务、一切为学生服务的思想观念，在工作中带头发扬无私奉献的工作精神，用自己积极、乐观的工作状态去带动身边人。

通过不断深化党建工作内涵，形成党建与业务有效融合机制，全面推动学习型、服务型、创新型党组织建设。

——提升教师素质，打造“正德立己、适性善教”队伍。

实施教师素质提升工程，打造“适性善教”的具有较高专业素养的特教师资队伍，形成“二严三优”的一流师资创建模式和“教坛新星—教学能手—学科带头人—教学名师”教师阶梯式成长模式，建立起一支由学科教师、专业技能教师、康复指导教师和心理咨询教师组成的结构合理、素质优良、师德高尚的专业队伍。

开展研修班、外出研学、组内教研。组织骨干教师专业素养提升高级研修班，使教师在学中有所思、在思中有所得；开展“信息技术应用能力提升工程2.0”培训，进一步提升教师的综合能力。

加强新入职教师培训。系统学习特殊教育基本内容、课程设置、课程标准，请校内优秀教师讲解《中国手语》《中国盲文》，使新入职教师尽快走进听障学生和视障学生世界。组织手语与盲文考核，为顺利开展教学工作打下坚实基础。

秉承“师爱无言、润物无声”师德理念，教育引导广大党员干部和教师坚守“躬耕特教、奉献特教”的教育初心，营造风清气正的良好特教育人环境，严格规范管理，注重高水平师资队伍建设，于2021年被评为首批济南市师德涵养基地。

——树立身边榜样，发挥先锋模范作用。

组织“一挂一、一联一、一帮一、一带一、一促一”的党建改革创新项目“五个一”工程，助力和谐校园、大美大爱校园创建，以实际行动践行党的群众路线，增强党组织凝聚力。

开展“挖掘身边典型，培育时代先锋”和“我为党旗添光彩”活动，激励党员干部立足岗位，争先创优，如济南市“立德树人双领军团队”人选张海燕、王宁老师，优秀班主任王宁老师和优秀教师王玉玲等，多名党员被评为济南市教育系统优秀班主任、优秀党员、优秀党务工作者、出彩书记和齐鲁最美教师、山东省教书育人楷模。

积极参与东西协作对口帮扶、共享共建活动。选派优秀党员赴湘西民族特教学校支教，送去先进的教育教学理念和教学方法；与日喀则市特殊教育学校结对，接收藏族听障学生来校接受高中职业教育，为藏族残疾学生营造温馨的生活学习环境，共同奏响了“藏汉一家亲”的和谐乐章。

在学校党委的领导下，特教中心认真贯彻落实“办好特殊教育”和“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”要求，成为山东省中小学校“一校一品”党建品牌示范校。先后被评为山东省先进基层党组织、山东省教育系统先进集体、省级文明校园、济南市领航学校、济南市民族团结进步先进集体、济南市家长满意学校。

精心育人，以生为本，残而有为促发展

特教中心践行全心全意为人民服务的宗旨，不断拓展教育服务功能，解决特殊儿童家庭“急难忧盼”的问题，满足残疾人及家庭对美好生活的向往。

——引导学生“知史爱党 知史爱国”。

举行“无障碍学党史，庆祝建党100周年”活动，特邀电视台主持人走进学校，为全体视障学生现场解说党史专题教育影片《难忘的岁月》，让视力残疾儿童不出校门即欣赏到党史影片。“我的眼睛虽然看不见，但通过电视台叔叔阿姨的精彩解说，我对剧情有更加充分的了解，对里面的人物也能感同身受。”一位视障学生感叹到。通过观看影片，同学们纷纷表示，将积极从老一辈革命家和共产党人的崇高品德中汲取营养，努力学习，回报社会。

开展寻找红色印记——行走的思政课，组织部分师生到王尽美与中国共产党创建史展厅开展思政实践教学活动。在王萍老师声情并茂引导下，学生们进一步感受到了王尽美同志短暂却永恒的生命，感受到共产党人敢于斗争、不怕牺牲、艰苦奋斗、不断前进的精神风范。在场全体师生在王尽美雕像前郑重宣誓，手语朗诵《祖国啊，我亲爱的祖国》，以此抒发对党、对国家深深热爱之情……

——培养学生自强不息，多才多艺。

开展“非遗进校园”活动，开设剪纸、鲁绣、刻瓷等非遗课程。特别是刻瓷课程，在听障学生补偿缺陷、开发潜能、培养学生兴趣爱好及职业技能方面发挥了良好的作用。2021年全国职业院校技能大赛上，现场展示的中医保健按摩、编制壁挂、刻瓷技能，赢得参观者的赞叹和掌声。

结合学生特点，开设符合学生需求和有助于发展前途的课程，通过多种形式的比赛展览展示，激励学生不断提高能力。学生在省市残疾人技能大赛、济南市中小学文化艺术节、各级残疾人文艺汇演、体育竞赛中取得优异成绩，获得多项特等奖、一等奖。

“我为诗配画，诗意满校园”活动，孩子们用心体会，想象古诗文展现的画面，低视力孩子用一幅幅简洁却生动的画面描绘诗意；全盲孩子用盲文点位勾勒出人物、风景，每首古诗都被赋予了鲜活的生命。

2021学生暑期生活作品展示活动中，听障低年级组同学绘制了一幅幅精美的简笔画；听障高年级组学生在假期中勤练钢笔字，制作了精美的防溺水手抄报作品；职专组和高中组的学生以建党100周年为主题制作了精美的手工艺品和手抄报；视障教育组学生围绕“我爱祖国”“我爱党”，用钢笔字、手抄报及照片的形式记录自己的学习心得……

特教中心开办视障和孤独症学前班，职业教育阶段增设培智班级，满足残疾学生入学需求，被确定为“济南市残疾儿童康复服务定点机构”。

潜心育人，分段施教，家校携手助成长

以《现代信息视域下济南市盲聋学生家庭教育O2O模式创新研究》为切入点，以特殊学生家庭教育研究中心为基础，以家庭教育课程体系建设团队为保障，以家长讲师堂为支持，助力家长学校平稳运行，该项目荣获济南市中小学家庭教育“泉家共成长”工程项目并获得授牌。

依据家长需求构建课程体系。中心充分调研家长需求，根据学生残疾类型、年龄特点，划分为早教、幼儿、小学、初中、高中、成人（就业）六大模块，模块之间循序渐进、相互支撑、相互补充。

以建立安全感、认识自我、建立生活学习习惯、形成道德观、青春期适应和培养人际交往六条主线，设计进阶式课程，构建立体化家庭教育内容体系，提供“菜单式”网络平台服务。

家庭教育和学校教育形成合力，多维度推动特殊教育家庭教育内容系列化发展，让家庭教育内容更加贴近特殊家庭实际需求。

——精细化选择教育内容和教育形式。

创办“家校同行”微信公众号，安排专人专职维护，第一时间向家长推送家庭教育课程内容和家长学校新闻，扩大家庭教育公益服务覆盖面。2021年3月以来，推送130余次家庭教育优秀文章和家庭微课堂视频，涵盖“情景剧”“手语微课堂”“康复小知识”等11个栏目，家长不仅可以收听收看讲座、音视频，还能够与专家远程交流、一对一答疑，随时随地接受专业指导。

由家庭教育团队牵头组建六支讲师团队伍提供可选菜单式线下课程，满足各个年龄段和不同残疾类别学生家长多元个性化需求。

探索家长学校例会制度、培训制度、观摩制度、评价制度、监督汇报制度和交流合作制度。制定家长培训计划，对存在特殊情况家庭，随时跟进。对应三好学生和积极分子评价体系，建立“四层三级”的家长进阶评价机制，激发家长学习动力，形成亲子互促的双线成长评价体系。

通过“校级、年级、班级”三级联动、“线上+线下”双堂授课模式，构建起社会、学校、家庭全方位、立体化的特殊教育家校共育体系，取得良好成效，学校被评为济南市百所家长学校示范校培育学校。

开局十四五，展望新征程。济南特教中心将继续落实立德树人根本任务，立足残障学生实际，依托“师德高尚、业务精湛、充满活力”的高素质、专业化教师队伍，努力培养懂孝道、知忠信、有担当、有抱负、有梦想的特教学生，为残疾孩子一生的幸福奠基。

（数据和信息来源：济南特殊教育中心）

(责编：吴楠、宋美琪)