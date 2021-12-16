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人民网2021大学校长论坛即将在四川成都举行

2021年12月16日09:01 | 来源：人民网-教育频道
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人民网成都12月16日电 （记者孙竞）为共同推动高等教育高质量发展，由人民日报社指导，人民网、中共四川省委教育工委、四川省教育厅、成都市人民政府联合主办，中国高等教育学会提供学术支持的人民网2021大学校长论坛将于12月17日在四川成都举行。本届论坛的主题为“共建·共融·共享——提升高校服务区域发展和国家战略能力”。

来自全国100余所高校的领导和嘉宾将聚焦高等教育领域的热点问题，围绕“高校如何提升服务区域发展和国家战略能力”“坚持立德树人 加快建设高质量教育体系”“加快振兴中西部高等教育”“推动城市与高校协同发展”等话题展开深入研讨，凝聚共识。

论坛上，还将发布《2020-2021中国高校社会影响力排行榜》《2021年中国高校优秀校园新闻作品》。

作为国家级大型年度教育论坛，人民网大学校长论坛已成功举办七届，400余位大学书记校长参会，聚焦高校发展热点问题碰撞思想、交流经验，为加快建设高等教育强国贡献智慧和力量。

(责编：温璐、秦华)

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