国内获得专科文凭后，一些学生想要前往国外高校继续攻读硕士。对于专科生而言，申请海外留学有哪些途径、需要注意哪些问题？

先获得本科文凭再申请硕士

以英国高校为例，获得中国三年制大专学历的学生可以通过Top-up课程直接入读英国大学的第三年（即本科最后一年），顺利毕业后可以拿到受我国教育部认可的英国本科学位，也可以继续申请硕士阶段的课程。

事实上，Top-up相当于国内的专升本课程，是为达到英国教育体制的学士标准而专门设计的延续课程。它对前期学习内容的要求具体而严格，学生进入Top-up课程后，要继续学习大专所学专业或相关专业。这意味着，如果学生国内的专科专业在英国未开设Top-up课程，那也就无法在英国完成专升本。

与另一部分学生选择的读硕士预科相比，Top-up课程对语言要求更高，雅思分数要求在6分以上，部分专业要求更高，一些大学还会提供语言课程给基本达标的学生辅修，以提高学生的语言能力，保证学生有足够的能力完成英国本科最后一年繁重紧张的课程。而通过分段式规划，学生在提升语言能力的同时，也能够逐步适应国外的学习环境。

需要注意的是，开设Top-up的高校排名一般并不靠前，学生要提前了解学校相关项目的开设情况，有的放矢完成申请。

一些法国高校也提供了与Top-up相似的课程形式。三年制专科毕业生满足国内不少于550学时的法语学习并考取法语等级B1及以上、在取得法国语言学校或大学预科的入学许可后可以赴法，完成语言学校或大学预科的学习后，进入大学入读本科最后一年，在此过程中，也对学生的中国高考成绩有相关要求。

在一些开设了英语教学项目的法国高校，如果学生雅思成绩不低于6.5，且专业匹配，可选择英语授课项目，直接进入大学入读本科最后一年或直接申请入读硕士专业。

通过硕士预科进入目标院校

不再完成专升本学历转化，而是以硕士预科作为过渡，再进入硕士阶段学习，也是不少专科学生的选择。学生如果在申请英国高校时还未考取符合学校录取要求的雅思成绩，可以先申请6个月至1年的硕士预科课程，其中包含3-6个月的语言课程，并在顺利通过预科考试后再开始硕士阶段的学习。开设硕士预科的学校中不乏世界知名院校，学生选择范围相对更为广泛。

王采雯2019年硕士毕业于英国格拉斯哥大学，此前，她就读于广东一所专科学校，谈及自己的留学申请经历，她至今十分感慨。“我心中还是有个名校梦，高考时总觉得没发挥出应有的水平，我有点不甘心。”她说。

实际上，即便先读硕士预科，最终顺利入读英国名校也不容易，因为名校对预科成绩和雅思分数都提出了很高要求。预科后的考试，王采雯取得了雅思7分的成绩，顺利进入格大就读。

“有人说专科生申请英国硕士预科的门槛并不高，其实并非如此，这取决于学生的目标院校是什么。排名靠前的院校不会放宽自己的录取要求，学生必须认真完成预科阶段学习，获得理想成绩，才会多些胜算。”王采雯说。

不少国家的相关院校开设了硕士预科课程，其中包括加拿大、澳大利亚、爱尔兰等相对热门的留学目的地，例如，澳大利亚迪肯大学商学院就开设了MQP专升硕课程，以作为学历不够的学生攻读硕士前的过渡，国内三年制大专毕业生雅思6分即可申请。但需要注意的是，MQP作为“非学位课程”，学习内容往往不能直接计入硕士课程的学分，可以视其为将语言培训与学术类科目相结合的“桥梁”课程，目的是帮助学生进入硕士阶段的学习。

综合考量学生远期学业规划

专科学生如果不考虑在海外完成本科学历转化，也不想先读硕士预科，还可以直接申请攻读海外院校的研究生，但这种申请难度很大，院校对学生的学习成绩、语言成绩、工作经验有着极其严格的要求，拥有3年以上工作经验的学生才可申请。此外，院校受限较大，一些排名靠前的院校往往不接受直申。

业内分析人士指出，不同国家的院校所需学习时间不同，申请要求不一，专科学生要综合考量自己的专业和语言水平、时间计划、经济能力，再选择最适合自己的申硕方式。需要本科学位证或者更关注学历连贯性的学生，可以考虑先在海外获得本科文凭再继续升学。如果对自身学术能力更有信心，想要花费更少时间直接读硕士，也可以选择心仪院校的硕士预科课程。

在留学咨询顾问李玲芬看来，选择哪种方式申请硕士，一定程度上也取决于专科学生对自身更长期的学业规划。“我接触过一些这样的案例，学生在国外直接选择专升硕，跳过了本科学历，但当之后因为工作或个人原因想要继续读博时，发现局限性很大——可供选择的学校非常少，甚至无法继续读博。因此，如果学生在远期还有海外读博的需求，在学历方面就尽量不要出现断层，以免给自己造成困扰。”李玲芬说。（记者 孙亚慧）

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