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研究生出国读什么？

薛梓
2021年10月22日10:37 | 来源：人民网－人民日报海外版
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教育部数据显示，1978年至2019年度，我国各类出国留学人员累计达656.06万人，其中165.62万人正在国外进行相关阶段的学习或研究。多个留学目的国相关数据显示，研究生人群是中国内地学生赴海外求学的主体。

日前，启德教育发布《2021中国学生研究生留学白皮书》（下称《白皮书》），《白皮书》数据表明，选择在硕士阶段留学的中国学生占比近4年来一直处于上升趋势。各热门留学目的地录取的中国学生中，英国、澳大利亚、新加坡等国的中国留学生中，处于研究生阶段的学生占比均超过六成。

一直以来，商科都是中国学子在研究生阶段选择的热门专业。从中国学生的留学专业选择可见，虽然近年来中国留学群体对于商科的选择正在回归理性，但以金融、会计、管理、经济学等专业为代表的商科仍然受中国留学生欢迎。来自GMAC2020年《GMAT考试概况》的数据也印证了商科受中国学生青睐——最近5年，全球GMAT考生中近30%来自中国。

值得关注的是，《白皮书》数据显示，在研究生阶段申请理工科的中国学生占比总体正呈上升趋势，2021年占比为27.65%，同时，意向留学读理工科的中国学生占比已经超过商科。

从事多年英国留学咨询的资深人士认为，中国学生在研究生阶段选择理工科专业，主要原因是考虑到未来就业，商科虽然很热，但就业竞争激烈。随着选择理工科的中国学生日益增多，申请难度会相应增加。与商科学生相比，理工科学生在研究生申请中，更看重科研论文成果，这就需要申请者提前做好准备。

此外，根据《白皮书》，“电子与计算机工程”“计算机科学与信息系统”“电子电气工程”等专业一直位列中国硕士研究生留学专业的前列，且“电子与计算机工程”和“电子电气工程”的申请数量近几年一直在增加。

(责编：迟翔宇(实习生)、郝孟佳)

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