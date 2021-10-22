人民网北京10月22日电 “追击”“夜袭”“陆战”“水战”“攻城”……近日，中国戏曲学院“薪火相传 守正创新——一流专业建设成果汇报暨第九届中国京剧艺术节入选剧目展演“在长安大戏院上演。入选剧目《雁荡山》好评如潮，成为整台演出的一大亮点。

演出现场。学校供图

据悉，《雁荡山》是享誉中外的一出群武戏，全剧无唱无念，任何京剧武戏都与其不同，是一出难度较高、技巧性很强的剧目。以程式动作和舞蹈语汇，表现剧情与特定环境。

本场《雁荡山》由中国戏曲学院京剧系师生联袂主演，在原有基础上，进一步将武戏技术技巧推向了一个崭新阶段。在为期近一个月的排练中，创造性地编排了“双夺刀”“双藤牌枪”“双过城”“双砸人”“四人追旋子”等，充分张扬着武戏的阳刚之美。此外，因为没有唱念，乐队的伴奏就显得尤为重要，无论是打击乐的运用还是唢呐的曲牌联奏，年轻的演奏员们均圆满完成。

师生同台。学校供图

据了解，舞台上师生演员们配合十分默契，高难度技巧动作一气呵成，中国戏曲学院党委副书记、院长尹晓东到场观看了彩排和演出。他表示，本次活动凸显了京剧专业武戏人才的培养质量，师生同台也充分展示了以培养中华优秀传统文化继承者与传播者为己任的国戏人在人才培养层面的赓续传承。学院将深入探索、逐步形成学院新时代戏曲人才培养的新特色、新优势和新贡献。

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