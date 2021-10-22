原标题：瞄准行业痛点 山东成立大姜脱毒种苗研究院

对种姜人来说，脱毒姜种出芽率高、长势旺、品质好、产量高、死棵少。为研制更多的优质大姜脱毒种苗，10月15日，潍坊职业学院大姜脱毒种苗研究院在山东潍坊揭牌成立，这标志着山东首家脱毒种苗研究院的面世。

记者了解到，该研究院由潍坊职业学院牵头，与两家优质农企强强合作，将依托潍坊职业学院农林学科师资和植物组培优势，结合企业大姜植物组培专有技术，以推进大姜脱毒种苗快繁和大姜脱毒种苗产业绿色高效发展为根本出发点，以加快科技研发、成果转化、推广应用为抓手，以创建科学高效灵活的机制为保障，集聚激活各方优势资源，打造产学研平台，推动科技支撑脱毒种苗产业高产、高效、高质量发展。

近年来，大姜及其制品畅销全球，姜的引种和种植备受重视。但是，由于长期无性繁殖，造成生姜品种单一，体内侵染和积累了多种植物病毒，导致一些优良性状严重退化，产量下降，品质降低，抗逆性下降，许多地区姜瘟病大面积发生。大量生产实际和试验表明，脱毒大姜种具有先进的种性优势和产能、品质优势，发展脱毒组培大姜育苗势在必行。

在揭牌现场，潍坊职业学院农林科技学院党总支书记丁世民向记者介绍：“我们学校在研发过程中，有成果，有师资。企业介入，解决了我们技术推广力量不足的问题，真正体现了校企合作的优势所在，有利于我们成果的转化。”

合作伙伴、潍坊普创职业技能培训中心主任于克勇表示，以往企业在科研方面有一定的短板，通过潍坊职业学院大姜脱毒种苗研究院的成立，可以结合高校的科研力量，借助企业的社会渠道，把最新的科研成果更快、更广地推广到田间地头，帮助姜农解决生产过程当中遇到的难题，从而促进潍坊乃至山东大姜产业高质量发展。

产学研三方都希望以此次合作为契机，坚持问题导向，抓紧、抓实、抓细各项科研任务的落实，推动更多科技成果在齐鲁大地上落地生根、开花结果。（ 王延斌、张景伟、鞠发营 ）

(责编：丁元贺(实习生)、郝孟佳)