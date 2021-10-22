来自孟加拉国的姜明昊（右三）希望通过故事班、文化考察活动，看到更丰富的中国的方方面面。同济大学国际文化交流学院供图

日前，同济大学成立来华留学生“行走看中国”故事班，将理论学习和行走实践相结合，将通过一系列学术讲座和实践指导，既重视培养留学生讲好中国故事的能力，又注重增强留学生对中华文化感召力与亲和力的认知，使他们将来能以中国故事冲淡文化差异，消除文化冲突，让更多的海外民众加深对中国的了解。

来自孟加拉国的姜明昊表示，中国文化博大精深，自己对中国的历史很感兴趣，希望通过故事班，能了解更丰富的中国生活。

来自塞内加尔的高飞现在就读于同济大学土木工程学院，希望自己成为中国和塞内加尔之间文化交流的桥梁。他曾在西安生活了5年，对中国有很深厚的感情。“能够加入这个故事班让我觉得十分有使命感，也让我意识到不仅要学好专业课，更要学会如何讲好中国故事，成为中外之间的桥梁。”

来自德国的大卫是一位博士生。他曾在常州工作过一段时间，虽然曾经游览过中国的很多名胜古迹，但他更希望有机会去看看中国的小城市，去感受中国人的生活。

据悉，“行走看中国”故事班开班后，将组织系列文化考察活动，让来华留学生通过实地行走、集体讨论、沉浸思考、与当地民众互动交流等活动，增进对中国的了解。（童文）

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