原标题：与时俱进办学 扎根荆楚育人

六易校址，八更校名，九秩芳华，弦歌不辍。

90年来，一部湖北大学的办学史，也是国人自强不息、救亡图存、振兴中华的奋斗史的剪影。湖北大学党委书记谢红星表示，学校将振奋精神，奋发有为，全力推进“双一流”建设和高质量发展。

赓续红色血脉培根铸魂

“90年前，中华民族内忧外患、风雨飘摇，湖大应教育救国而生。”今秋开学，校长刘建平寄语新生，今天，“我们更应传承‘自强不息、克难奋进’的精神，赓续红色血脉，为教育报国而奋斗。”

湖北大学的诞生、成长与发展，始终与国家、民族紧密相连。“九一八”事变后，湖北省立教育学院在武昌诞生，湖北大学就此肇始。武汉沦陷后不久，学校被迫西迁湖北恩施。抗战胜利后，学校几经迁徙，重回武汉，1984年，更名改制为湖北大学。

1946年，时任国立湖北师范学院院长汪奠基，有感于办学艰辛和迁校波折，为师生新建的一栋教学楼题名“习坎楼”。“习坎”寓意着遭逢重重坎坷，君子以常德行，习教事。

置身于名师荟萃的校园，沉浸于湖大师生的奋斗故事，电子信息工程专业大一新生孙登豪难掩内心激动：“能够在湖大求学，我感到十分幸运。”

自党史学习教育开展以来，湖北大学深挖校史中的党史故事，厚培红色底色，组织开展“当90年遇上100年——讲党史故事·拾校园记忆”活动，引导师生知史爱党、知史爱校。

“我们校史宣讲队的旗帜，要一代代扛下去，让校史成为湖大人永恒的精神教科书。”2004年，首届校史宣讲队负责人姜武云，与同学们搜集文献资料、走访教授校友，不断追寻并宣讲湖大的办学足迹与奋斗历程。

日思日睿，笃志笃行。今年10月，年过古稀的田子渝教授主持的《马克思主义在中国早期传播著作丛编（一九二〇—一九二七）》正式发布。这既是对90年校庆的献礼，更是对党百年华诞的礼赞。40多年来，他一直深耕马克思主义在中国早期传播的学术研究。他说，“我是信仰马克思主义的，宣传马克思主义是我的历史使命”。

与时代同步打造特色学科

“十年尔雅注虫鱼，翻检缥缃万卷书，留得藏山事业在，此生应不负居诸。”这是湖北大学资深教授、首届荆楚社科名家朱祖延，生前自勉的一首诗。

1975年，朱祖延作为《汉语大字典》副主编，带领湖大团队焚膏继晷，共同成就了当今世界上规模最大、收集汉字单字最多、释义最全的语文辞书。1994年，72岁的他，不顾癌症复发的危险，毅然挑起《中华大典·语言文字典》主编重担。后来，他双眼几乎失明，仍拿放大镜夜以继日地查阅资料。即使戴上了呼吸机，他依然牵挂着大典。

“无法想象！教授孜孜以求的精神，让我备受鼓舞。”读完《湖北大学学子访学人》，大二学生吕天策感慨不已。

5年来，近40个专业1000名学生组成的团队，走访了李先焜、汪耀楠、张国光、黄邦和等60余位已退休知名老教授及其门生故旧。如今，《湖北大学学子访学人》已成为新生感悟母校治学风范的必读书目。

近年来，湖北大学依托已有的学科门类、科研实力、优势特色，勇于变革。“玩泥巴，我们是认真的，更是专业的。”资源环境学院教授朱书景团队一直深耕于黑臭水体治理、“三废”协同治理及高值化技术装备开发等领域，相关成果在全国应用，产生经济效益超过16亿元，减排温室气体40万吨。开发的相关产品，已应用到武汉巡司河环境综合整治中。水上挖机从河道挖取污泥，然后在岸边搅拌坑中与底泥改性剂改性处理，经过4小时快速反应泌水后，污泥直接外运，作为土地复垦基质施用。

把学科建设作为发展根基，把深化改革作为强大动力。湖北大学瞄准时代需求，调整学科专业，组建微电子学院、网络空间安全学院、人工智能学院、新能源科学与技术研究院等4个新工科学院，组建师范学院、文化遗产学院等一批新文科学院，布局绿色与生态、信息与安全、集成电路与新材料等5大交叉学科群，倾力培育更多想干事、能干事、干成事的时代新人。

培养新时代人才绽放芳华

“做好基层工作，需要青年力量。这里有最真实的国情，能够和群众面对面交心。”湖北大学2016届毕业生胡双，连续4年学习成绩名列榜首，毕业时本有保研直博留校任教的机会，但她毅然选择回到鄂西山乡，投身乡村振兴。

像胡双一样走出校门，到艰苦的地方去、到祖国需要的地方去磨砺青春的湖大学子，数不胜数。

学以致用，经邦济世。作为省部共建省属重点综合性大学，湖北大学始终以服务国家为最高追求，与地方发展休戚与共。

“湖大少年多壮志，援藏支教绽芳华。”今年3月，湖北大学12名研究生成立赴藏支教团，到西藏山南市东辉中学开展为期半年的支教活动。

支教队队长高钰翔说，湖北有“格桑花”赴藏支教团，他们在西藏绚丽绽放。“我们想以实际行动助力教育援藏，投身西藏建设，让理想植根于实践的沃土，让青春在支教中闪光，促进汉藏民族大团结，其实我们都是格桑花。”

与此同时，湖北大学还选派科技副县长、博士服务团、驻村工作队，开展“专家教授企业行”，推进在十个市县建设十个产业技术研究院的“双十行动”……始终倾心培育人才、倾力服务地方。

师范人才培养，是湖北大学的底色，湖大正蹚出一条综合性大学办师范教育的路子。学校现有18个学科性学院，开设师范专业的学院有12个。现有师范生2428人，约占全校本科生20%。近五年数据显示，每年70%的新生来源于湖北，超过60%的毕业生选择留鄂就业创业。据不完全统计，在湖北省级示范高中校长和中学特级教师中，超过1/3毕业于湖大。

危难时刻显身手，越是艰险越向前。2020年，新冠肺炎疫情来袭，湖大学生公寓被征用建设康复驿站。学校紧急出动300多名教职工和志愿者，4天3夜里完成1475间宿舍的清理改造、卫生保洁；141人组成的伙食保障队伍，累计配送餐食71215份。

外语学院副教授蔡蕾，在全球战疫的上下半场，架起了巴西和武汉的连心桥。武汉疫情吃紧，她火速协调对接巴西华人华侨捐赠湖北价值上百万元的抗疫物资。巴西疫情告急，她两次组织协调中巴抗击疫情专家视频会，协调武汉雷神山医院副院长袁玉峰等8位一线专家分享战疫经验。

一代人有一代人的使命，一代人有一代人的担当。

谢红星表示，高等教育发展到今天，大学不仅要为党育人、为国育才，培养堪当民族复兴重任的时代新人，也要为构建人类命运共同体贡献中国智慧、中国方案。（记者 夏静 张锐 通讯员 田仕兵）

(责编：温璐、宋鹤立)