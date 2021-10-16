原标题：我国将开展100个儿童友好城市建设试点

10月15日，国家发改委、国务院妇儿工委办公室、民政部等23部门联合发布《关于推进儿童友好城市建设的指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》提到，支持发展普惠托育服务。鼓励支持企事业单位和社会组织、社区等提供普惠托育和婴幼儿照护服务。探索实施父母育儿假制度，加强家庭科学育儿指导服务。

同日，国家发改委举行专题新闻发布会，邀请相关部门领导就学前教育普及、特殊儿童群体权利保障、儿童医疗服务优化等问题答记者问。

《意见》提出，到2025年，通过在全国范围内开展100个儿童友好城市建设试点，推动儿童友好理念深入人心，儿童友好要求在社会政策、公共服务、权利保障、成长空间、发展环境等方面充分体现。展望到2035年，预计全国百万以上人口城市开展儿童友好城市建设的超过50%，100个左右城市被命名为国家儿童友好城市，儿童友好成为城市高质量发展的重要标识，儿童友好理念成为全社会共识和全民自觉，广大儿童享有更加美好的生活。

《意见》明确，促进基础教育均衡发展。完善普惠性学前教育保障机制，进一步提高普及普惠水平，严格落实城镇小区配套幼儿园政策，补齐资源短板，提高保教质量。完善义务教育免试就近入学制度，精准做好控辍保学，保障流动儿童平等接受教育权利。

针对“入园难”问题，教育部基础教育司一级巡视员姜瑾在昨天的发布会上指出，到2020年，全国幼儿园总数达到29.2万所，在园幼儿达到4818.3万人，全国学前三年毛入园率达到85.2%，普惠性幼儿园覆盖率达到84.7%，顺利实现了“十三五”的规划目标。

她也提到，由于基础薄弱、欠账较多，总体看学前教育资源总量还不足，随着生育政策的调整、人口的快速流动和城镇化推进，一些城市普惠性资源不足、布局不合理、幼儿园“大班额”等问题还会更加突出，这些问题都需要通过持续地扩大学前教育资源来逐步进行化解。目前，教育部正在会同国家发改委、财政部等部门研究制订第四期学前教育行动计划。

据介绍，在增加城市学前教育资源配置方面，推动各地以区县为单位来完善幼儿园布局规划，按照《意见》提出的“公共事业优先规划、公共资源优先配置、公共服务优先保障”，切实把幼儿园建设纳入城市公共管理和公共服务设施统一规划，列入本地区控制性详细规划，确保幼儿园科学规划，布局合理。同时结合本地实际，充分考虑出生人口变化和城镇化发展趋势，及时修订和调整城市居住区人口配套学位标准，逐年做好入园需求测算，努力满足就近入园需求。

姜瑾透露，“十四五”期间，将继续新建改扩建一批公办幼儿园，支持国有企事业单位、高校、军队、街道举办公办园，积极扶持民办园提供普惠性服务，努力满足家长对接受普惠性学前教育的需要。（记者 熊颖琪）

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