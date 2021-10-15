人民网北京10月15日电 今天，“新时代文明实践全国行”——第三届中央音乐学院10.15艺术节在京开幕。教育部体卫艺司万丽君副司长万丽君表示，本次艺术节是贯彻落实党史学习教育的生动实践，也是积极推动新时代学校美育改革发展的有益探索，非常重要，很有意义，值得期待。

艺术节期间，中央音乐学院将展示近年来学校师生常驻新时代文明实践中心，面向基层群众开展文艺宣讲志愿服务的经验成果。同时，为进一步壮大志愿者队伍，更好满足群众需求，中央音乐学院将向全国文艺院校发出倡议，成立全国高校文艺志愿服务联盟。联盟将团结凝聚广大艺术院校、艺术专业师生扎根城乡基层开展文艺志愿服务，送艺术下乡、为百姓歌唱，让城乡群众能够在家门口见到大师、欣赏经典，丰富精神文化生活。

中央音乐学院还将组织师生成立志愿服务队，深入河南兰考、西藏日喀则、贵州黔西南、宁夏银川、山西吕梁、陕西延安、浙江鄞州，河北威县、青龙县、阜平县，山东青岛等9省12个市县的文明实践基地，结合当地文化特点和群众需求，开展丰富多彩的文艺志愿服务活动，把舞台交给人民，让群众成为艺术节的主角。

此外，接受过中央音乐学院音乐教育学院“二十年师资培训计划”培训的31个省（市、区）基层音乐教师，将作为“中央音乐学院新时代文艺宣讲师”，在全国各地新时代文明实践中心开展文艺宣讲志愿服务活动。

中央文明办二局副局长、中宣部志愿服务促进中心主任邓丽娟表示，志愿服务是社会文明进步的重要标志，是我国社会主义现代化建设的重要力量。希望中央音乐学院能够总结经验成果，在新时代文明实践中打造更多志愿服务品牌项目，吸引带动全国艺术院校、艺术专业师生加入文艺志愿服务队伍，用音乐讴歌新时代、激发正能量，用艺术为文明赋能、为乡村振兴赋能，让更多人民群众能够在文明实践志愿服务中得到实惠，感受到党的声音就在身边、党的温暖就在身边、美好生活就在身边。

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