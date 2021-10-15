人民网北京10月15日电 （记者孙竞）距北京2022年冬奥会开幕还有113天，10月14日，清华大学服务北京2022年冬奥会和冬残奥会志愿者工作动员会举行。

清华大学团委书记张婷介绍，经过招募选拔，清华大学共有900多名师生志愿者将服务于开闭幕式演出环节、进行国家体育场开闭幕式运行观众服务和技术设备维护等相关志愿工作、参与针对奥林匹克（残奥）大家庭和贵宾的语言和礼宾服务、并参与延庆赛区主要场馆反兴奋剂志愿服务工作等。

清华冬奥志愿者授旗仪式。校方供图

目前，清华大学服务北京2022年冬奥会和冬残奥会志愿者招募选拔工作已全部完成，针对志愿者的通用和专业培训正在全面开展。部分有演出任务的志愿者已于十一期间开始训练；服务于国家体育场的通用志愿者进行了岗位意向采集；对外联络相关的志愿者正在进行语言和服务职责等专业培训；反兴奋剂志愿者也将于10月至11月期间在延庆上岗服务亮相“相约北京”测试赛等。

下一步，清华大学将通过“冬奥精神与青年志愿”课程、“冬奥冰雪文化体验营”特色志愿实践、“奔向冬奥，志愿者在准备”系列活动等培训内容和主题活动，为打造一支综合素质好、服务水平高、业务能力强的赛会志愿者队伍奠定坚实基础，为举办好一届“简约、安全、精彩”的冬奥会贡献清华力量。

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