人民网北京10月15日电 14日，2021年全国农村留守儿童关爱保护“百场宣讲进工地”第74场活动举办，雄安新区建设者及其家属代表等120余人参加活动。据悉，本次活动由民政部、国资委、中国建筑集团有限公司联合举办，中建二局华北公司承办。

活动现场。韩冰摄

活动上，中建二局总经理助理、工会副主席陈维清致介绍，本次宣讲活动旨在促进家庭、社会、公益组织多维一体的农村留守儿童关爱保护体系建设，为留守儿童健康成长创造良好环境，同时不断推动社会力量积极关注和参与留守儿童关爱保护工作。截至10月14日，活动已在北京、西藏、广西等20余个省、自治区、直辖市持续开展近千场活动，超3万名建设者及其子女参与其中。

北京市建筑工会副主席夏华云指出，希望活动能吸引社会各方力量参与，在生活上、精神上、学习上给予留守儿童关怀和帮助，让他们在“社会大家庭”的帮助下成为社会的栋梁之才。

“本次的活动也是一个新起点。我们将继续深入开展全国农村留守儿童关爱保护活动，把相关政策、关爱技能、关爱服务，送进建筑工地、送到务工人员身边、送进千家万户，让更多留守儿童的心理得到疏导、亲情得到抚慰、安全得到保护，拥有幸福快乐的童年。”中建集团工会办公室主任廖东红说。

活动互动环节中，建筑工人与孩子紧紧相拥。韩冰摄

活动中，志愿者宣讲了农村留守儿童家长教育知识，家长代表宣读了法定监护人倡议。此外，嘉宾们为留守儿童发放了学习用品，为职工、农民工发放了爱心礼包。据介绍，下一步，活动将以建筑工地为主阵地、以外出务工人员为主要对象，持续在全国范围内开展巡回宣讲。 （熊旭、王鹏程、实习生迟翔宇）

(责编：迟翔宇(实习生)、秦华)