人民网北京10月14日电 近日，上海交通大学安泰经济与管理学院发布“技术转移”专业学位硕士研究生招生计划，2022年预计招生人数约100名，学习形式为非全日制，学习年限为2年，入学培养费为23.8万元，可按学年分二次支付。

据了解，技术转移硕士旨在培养与技术战略规划、科创融资相关的人才，主要面向集成电路、生物医药、人工智能、电子信息、生命健康、汽车、高端装备、先进材料等行业，填补上述行业中所存在的技术转移专业人才大量缺口。

《招生简章》中要求，大学本科毕业后有3年以上工作经验，或获得硕士学位或博士学位后有2年以上工作经验的人员均可报考，理工生农医药等专业背景及从事成果转化和技术转移方面工作的人员优先。录取考生入学后统一转入安泰经济与管理学院“技术转移”专业硕士培养。

考生可在2021年10月5日至10月25日期间登录“中国研究生招生信息网”浏览报考须知，并按教育部、省级教育招生考试机构、报考点以及报考招生单位的网上公告要求报名，考生选择上海交通大学“工程管理”（专业代码为125601）报考，报考学院不限，但务必在备注栏注明“技术转移”。所有考生均应当在规定时间内在网上或到报考点指定地点现场核对并确认其网上报名信息，逾期不再补办。2021 年 12 月 18 日至 12 月 27 日期间，考生可凭网报用户名和密码登录“研招网”自行下载打印《准考证》。

据了解，上海交通大学是教育部直属、由教育部和上海市共建的全国重点大学，其前身是创办于1896年的南洋公学，是中国历史最悠久的高等学府之一。在教育部权威发布的“双一流”建设高校及建设学科名单中，上海交大“商业与管理”学科成为长三角地区唯一入选的经济管理类学科。在全国第四轮学科评估和首次专业学位水平评估中，上海交大工商管理一级学科和工商管理硕士MBA均位列A+。

(责编：温璐、熊旭)