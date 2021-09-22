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中外学生“云端”相聚 北京大学启动“全球课堂”项目

2021年09月22日16:47 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月22日电 （记者孙竞）20日下午，北京大学与康奈尔大学、莫斯科国立大学、澳大利亚国立大学、早稻田大学、希伯来大学、开罗大学、格拉纳达大学等共同启动北京大学“全球课堂”项目。

启动仪式现场 北京大学供图

作为“线上北大”的重要组成部分，“全球课堂”项目将北京大学的优质课程分享给海外学生，使中外学生“云端”相聚，共同学习。2021年秋季学期，“全球课堂”项目选取《中国经济》《国际发展政策》《中国商务》《中国与非洲：全球性的相遇》《全球卫生领导力》《专业汉语》等六门课程，面向北京大学五所孔子学院和海外友好合作院校的学生开放，并通过线上教育平台ClassIn同步直播给海外学生。

“‘全球课堂’的推出是世界高等教育携手应对疫情的共同努力。”北京大学副校长王博指出，“新冠肺炎疫情极大地改变了我们的生活，技术在这个时代发挥着至关重要的作用。作为教育工作者，我们相信技术将更好地帮助学习者丰富知识、提升能力。”他认为，线上线下相结合的混合学习不仅是应对新冠肺炎疫情的解决之道，更将成为教育的“新常态”，补充传统的教学形式。

据介绍，“全球课堂”项目后，目前共有来自五大洲36个学校的近200名学生选修287门次课程。王博表示，北京大学将联合国际合作伙伴，提供更多高品质的混合式教学课程。

(责编：郝孟佳、秦华)

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