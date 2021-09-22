人民网北京9月22日电 七十载芳华绽放，九万里风鹏正举。19日，对外经济贸易大学全球贸易治理论坛暨建校70周年庆祝大会在学校体育场举行。

沧桑砥砺七十载，薪火传承谱新篇。70年来，在为党育人、为国育才的办学目标中，贸大人矢志不渝；在服务国家经济主战场和国家重大战略需求，尤其是在改革开放的伟大实践中，贸大人勇于担当；在实现中华民族伟大复兴的历史征程中，贸大人奋力争先。追求卓越，笃行不辍，对外经济贸易大学将在教育改革发展新征程上交出更为精彩的答卷。

教育部党组成员、副部长田学军出席活动并致辞。田学军表示，70年来，对外经济贸易大学牢记为党育人、为国育才的初心使命，坚持正确办学方向，砥砺奋进，开拓进取，在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作上取得了丰硕的成果。希望学校坚持社会主义办学方向，坚持和加强党对高校的全面领导，把政治建设摆在首位。坚持以立德树人为根本任务，全面贯彻落实党的教育方针，培养出有中国情怀、全球视野、能够担当中华民族复兴大任的时代新人。着力聚焦服务国家战略需求，主动服务构建新发展格局，立足高质量发展和高水平对外开放新要求、新特征。着力推进管理体制创新，以教育评价改革为牵引，统筹推进学校各方面改革，坚持特色办学、内涵发展，不断提升办学治校水平。

商务部党组成员、副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在讲话中指出，对外经济贸易大学是培养开放型人才的“摇篮”，是孕育开放理论的“思想库”，是建设经贸学科的“生力军”。70年来，贸大始终与外经贸、与商务事业血脉相连。今天，我们正踏上全面建设社会主义现代化国家新征程，希望贸大不忘初心、牢记使命，秉持“博学、诚信、求索、笃行”校训，为经贸立行，为开放立言，为复兴立功。要勇做国际经贸合作的开拓者，贸大青年学子要积极投身经贸强国伟业；争做对外开放理论的创新者，为国家高水平开放建言献策；力做可信可爱可敬中国形象的传播者，讲好新时代改革开放故事。商务部将落实好与教育部的共建协议，为贸大发展创造更好条件、提供更大支持。

北京市委常委、市委教育工委书记夏林茂在讲话中强调，站在新的历史起点上，要胸怀“两个大局”，始终牢记教育是国之大计、党之大计，以更高的站位、更宽的视野、更大的力度，谋划和推动学校的建设与发展。希望贸大继续在落实立德树人根本任务上作表率，不断增强思想政治工作针对性、实效性。继续在服务国家发展战略上作表率，着眼高质量发展，加快“双一流”建设，为经济社会发展提供强大智力支持和人才支撑。继续在服务北京“四个中心”功能建设上作表率，深度融入首都发展。

对外经济贸易大学党委书记蒋庆哲主持大会。校方供图

对外经济贸易大学校长夏文斌表示，对外经济贸易大学因贸易强国而生，因改革开放而兴，因新时代高水平开放伟业而盛。70年风雨兼程，国校同运。在立德树人、办人民满意大学的伟大追求中，贸大当仁不让。坚持为党育人、为国育才，办人民满意的大学是对外经贸大学永恒的追求。在改革创新、高质量发展的积极探索中，贸大蓄势待发。要瞄准世界科技发展最新态势，转变教育发展方式，进一步优化学科布局，构建特色鲜明的学科学术体系、教育教学体系，在数字经济和数字贸易、涉外法治、数字政府治理、国际组织与全球治理、低碳与能源经济、全球价值链等新兴交叉学科上展现新作为。

对外经济贸易大学校长夏文斌致辞。校方供图

夏文斌谈到，在融通中外、构建人类命运共同体的实践中，贸大从长计议。要构建高水平的学术对话交流平台，推进和优化涉外法治等国际组织实验班的人才培养工作，优化留学生的招生和培养的机制体制，讲好中国故事，传播好中国声音。在回应关切、聚焦教育现代化的新征程中，贸大未雨绸缪。要加强党的全面领导，不断推进党委领导下的校长负责制；要着眼于世界科技发展的新态势，更精准地为民族复兴培养更多栋梁之材；要总结高等教育治理的经验，进一步提升大学治理能力和水平；要及时了解师生的新诉求、新希望，及时转化到办学治校的决策中去。

兄弟院校代表、中国人民大学党委书记靳诺致辞表示，中国人民大学和对外经济贸易大学在长期的办学历程中，相互扶持、风雨同舟；在教育强国事业中同心同德、共同成长。期待与贸大继续携手共进，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为全面建设社会主义现代化作出新的贡献。

世界贸易组织副总干事张向晨、国际货币基金组织原秘书长林建海、奥地利驻华大使利肯、马来西亚驻华大使拉惹·拿督·诺希尔万·再纳阿比丁、英国利兹大学校长包秀堤通过视频向学校表达祝福。

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