原标题：“爷爷，60年后我也成了你”

通用技术集团马恒昌小组第十八任组长马兵（左二）带领小组成员攻克技术难关。

2021年7月1日，在庆祝中国共产党成立100周年大会现场， 精神抖擞的马兵身着蓝色工装，佩戴着沉甸甸的全国劳动模范奖章，捧着全班组的兄弟与“爷爷”的合照。

45岁的马兵是“开国劳模”“最美奋斗者”马恒昌的孙子，现任通用技术集团齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司马恒昌小组组长。“马恒昌小组”是一个英雄集体，在上世纪50年代闻名全国，带头完成了一批批军工生产任务，号召全国职工开展劳动竞赛，带动生产率成倍增长。

70余年过去了，“马恒昌小组”始终保持着敢打硬仗、甘挑重担、勇于创新的奋斗者精神，成为全国机械工业战线上的排头兵。马兵手中接过的，是第18任接力棒。2010年，他凭借不懈努力，获得了和爷爷一样的荣光——“全国劳动模范”称号。

“马恒昌小组”原是沈阳第五机器厂的一个小组。1948年11月，沈阳刚解放，在敌机不断轰炸的情况下，工人们奋不顾身地完成一批批军工生产任务，他们还带头向全厂职工倡议开展红五月劳动竞赛。1949年4月28日，这个组被正式命名为“马恒昌小组”，马恒昌任组长。从此，“马恒昌小组”成为全国工业战线的一面旗帜。

1950年9月，新中国成立以来第一次全国工农兵劳动模范代表会议隆重开幕。马恒昌小组被评为全国劳动模范小组——“生产战线上的模范”，这是新中国成立以来，第一次以个人名字命名的先进班组，马恒昌本人被评为全国劳动模范，成为“开国劳模”。

“像爷爷一样刻苦学习、钻研技术，像爷爷一样做一名优秀的工人”，成为马兵的信念与追求。

马兵对爷爷的工作感兴趣，源于童年时期受到的一次训斥。那天，爷爷马恒昌出差回来，出于好奇，马兵偷偷地翻开了爷爷的包，而里面仅有一个铁片和一个铁块。顽皮的他拿着两块“铁疙瘩”去院里挖土，结果爷爷大发雷霆，“这是刀具和量具，不是玩具！”当时的马兵，并不理解那些工具对爷爷的意义。

马兵长大了，从技校毕业，被分配到齐齐哈尔二机床厂司炉班。“马恒昌的孙子竟然是烧锅炉的，真给马恒昌丢人。”这些议论刺痛了马兵的自尊心。

“我一定要干出个样儿来！”可是，马兵在1997年下岗了。3年多的下岗经历，让他“体会到生活艰辛和知识匮乏的痛感”。随后，他参加了成人高考，拿到了机械制造大专和经济管理本科文凭。

2000年年初，机床市场好转，企业有了转机，马兵和其他部分下岗工人被召回厂里上班。这次回归，马兵被安排在与马恒昌小组一墙之隔的曲型工段粗车班组。仿佛有一股无形的动力，经过4年刻苦努力，2004年8月，马兵正式成为马恒昌小组的一员。

那一刻，马兵忽然明白了，儿时偷偷拿来玩乐的“铁疙瘩”就是爷爷的“宝贝疙瘩”，倾注着一位老产业工人爱岗爱厂的深切情感。

为适应企业跨越发展的需要，2005年，齐齐哈尔二机床厂引进第一台数控机床，马兵成为指定操作人。为了完成任务，他白天上班，晚上去夜大，夜以继日地学习数控车床理论知识和技术，理论联系生产实际，不到一个月，就基本掌握了操作方法。

近几年，班组为公司输送了11名技术骨干。马兵锐意创新，先后提出30余项合理化建议、搞技术革新20余项，为企业创造经济效益200余万元。

“遇到艰巨的生产任务，有时我也会抱怨，为什么难的活儿总交给我干？但是，一抬头，就能看到厂区正前方挂着的爷爷和毛主席握手的照片。”马兵说，“我要在各个方面作出表率，因为我是马恒昌的孙子，不能给爷爷丢脸！”

“喊破嗓子，不如做出样子”，这是马恒昌经常说的话，作为马恒昌小组的座右铭一直沿用至今。

如今，马恒昌小组的生产技术和所用的生产设备，已经远远超过上世纪50年代的水平。虽然爷孙两代人所处的时代不同，但在他们身上，烙印着共同深沉的家国情怀，流淌着永创一流的精神血脉。

中青报·中青网见习记者 韩飏 来源：中国青年报

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