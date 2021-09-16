本报记者 姜泓冰

在中共一大会址纪念馆前，吴蓉瑾在讲解。

赖桐桐摄

中共一大会址纪念馆内，伴着快板节奏，脆生生的童音正将100年前一大会议召开的历史故事讲得既通俗易懂，又活泼生动。

16年前，第一批小小讲解员在中共一大会址纪念馆开讲时，有一位老师一直用赞许、坚定的眼神默默鼓励他们。她，就是上海市黄浦区卢湾一中心小学校长吴蓉瑾。

“教有真情，育无止境”，一走进卢湾一中心小学一楼大厅，人们就能看到的这句教育理念，用来概括吴蓉瑾的27年教育生涯，很是恰切。

“用孩子们自己的语言，给同龄人讲党史”

卢湾一中心小学毗邻中共一大会址纪念馆。多年前，兼任少先队辅导员的语文老师吴蓉瑾在参观一大会址时发现孩子们听讲解不太认真，便在学校支持下展开调查研究。“建一支由少先队员组成、专门为小学生观众服务的讲解员队伍，让孩子们自己写讲解稿，用孩子们自己的语言，给同龄人讲党史！”吴蓉瑾说，想出这个新点子以后，她带领学生一同学党史、一同讨论撰写讲解稿、一同磨炼演讲技巧。“红喇叭”小讲解员社团由此成立。

这支“红喇叭”，至今已培养了千余名小讲解员，志愿讲解场次超千场，已拓展出了沪语讲解、英语讲解、快板演出、连环画展示等多种形式。每一个双休日和节假日，只要没有出差和工作，吴蓉瑾都会站在一旁，用赞许的目光和温暖的笑容，默默守护着小讲解员们。

如今，在卢湾一中心小学，“中共一大会址纪念馆讲解”已成为一门特色课程。“这么多年来，讲解词始终铭记在我的脑海中。吴老师的教导在我心中种下了一粒红色种子，让我牢记红色历史、永远爱党爱国。”一位已是大学生的小讲解员这样说。

“情感教育，就是和孩子一起学会爱”

吴蓉瑾为当地人熟知，始于“情感教育”。20年前，关注到一些孩子出现情感淡漠、自我意识过重等问题，她积极探索，每周利用15分钟午会课时间，开展情感教育课，提高孩子的沟通交流和情感表达能力。后来，她和同事们一起，把情感教育融入德育、美育、劳育等各个方面，构建起了包括8个板块、20个专题的情感教育体系。

“情感教育，就是和孩子一起学会爱。”吴蓉瑾曾这样告诉同事贺春秋。贺春秋刚入职时，不小心摔倒受伤，吴蓉瑾指导她以此为素材，上了贺春秋的第一堂情感教育课——《爱护我自己》。贺春秋说，那节课上，她和学生们坐在一起交流各自的受伤经历，互相提醒，彼此关心，“那些温馨的情景十几年了还历历在目。”

吴蓉瑾的微信朋友圈常常“晒娃”。开学这几天，晒得最多的是一年级的孩子们，上课时专注的目光、吃饭后沾着饭粒的小脸……张张照片都满溢着她对孩子的喜爱与呵护。

每个学生毕业时，吴蓉瑾都会赠送一张附有自己联系方式的卡片。常有已毕业的学生找她交流，甚至其他学校的学生和家长也慕名找她，吴蓉瑾也乐意提供帮助。

“每天都有太多值得关注的细节”

作为教育专家，吴蓉瑾多次来往于上海和中西部教育薄弱地区之间，为各地教师开展培训。“吴校长去过很多地方，却没有旅游过。”一名老师说，吴蓉瑾总是把培训课程安排在下午，当晚返回，为的是第二天一早就能站在校门口迎接学生。

白天，除了听课，她最常做的是在教学区走走看看，每天都有上万步。“看孩子们上课时的状态怎样、写字姿势是否正确，琢磨怎么教导他们文明规范……”吴蓉瑾说，“每天都有太多值得关注的细节。”

3年前，吴蓉瑾被派遣流动到上海市郊的嘉定区卢湾一中心实验小学担任校长。“我们叫她‘铁人校长’”，嘉定区卢湾一中心实验小学教师谭珂告诉记者，吴蓉瑾不仅为学校设计了适合学生学习能力、满足个性发展需要的几十门校本课程，建立“每周一研”“三三制备课”等活动机制，提升教师专业水平，更将爱的暖流传递到学校的每一个角落。

下午6点多，送走放学的学生，吴蓉瑾还要与学校的信息化建设团队开会，办公室和会议室的灯光，总要亮到晚上10点。

卢湾一中心小学是国内率先提出并启建“云课堂”教学模式的中小学校之一。从2009年至今，学校的“云课堂”从1.0升级到了3.0版本。当年，吴蓉瑾曾探索将平板电脑引入课堂教学，引发各方关注；现在，学校又开发设计出“云课桌”“云展馆”等新应用场景。卢湾一中心小学成为首批上海市信息化标杆培育校，吴蓉瑾也被大家称为“云朵校长”。

《 人民日报 》（ 2021年09月16日 06 版）

(责编：赵欣悦、白宇)