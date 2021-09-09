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教育部发布通知 要求坚决查处学科类校外培训隐形变异问题

学科类培训变身众筹私教将被查处

2021年09月09日08:20 | 来源：北京青年报
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原标题：学科类培训变身众筹私教将被查处

　　本报讯 众筹私教、住家教师、夏令营、直播变录播……针对一些地方出现学科类培训转入“地下”，换成这些“马甲”逃避监管等隐形变异问题，影响政策实施，造成不良影响，教育部昨天发布《关于坚决查处变相违规开展学科类校外培训问题的通知》（以下简称《通知》），指导各地坚决查处七类学科类校外培训隐形变异问题。

　　《通知》明确，开展学科类校外培训须在培训主体、培训人员、培训时间、培训地点、培训内容、培训方式等方面同时符合国家相关规定。北京青年报记者了解到，合规性学科类校外培训一般是指证照齐全的校外培训机构，在登记的培训场所和规定的培训时间，由其所聘请的具有教师资格的培训人员，按照规定的培训方式，面向中小学生提供的符合培训内容要求的学科类培训服务。

　　对于不符合上述合规性要求，具有下列情形之一的学科类培训行为，应依法依规予以查处：

　　违反培训主体有关规定，证照不全的机构或个人，以咨询、文化传播、“家政服务”“住家教师”“众筹私教”等名义违规开展学科类培训；违反培训人员有关规定，不具备教师资格的人员违规开展学科类培训，在职中小学教师违规开展有偿补课；违反培训时间有关规定，通过“直播变录播”等方式违规开展学科类培训；违反培训地点有关规定，组织异地培训，在居民楼、酒店、咖啡厅等场所，化整为零在登记场所之外开展“一对一”“一对多”等学科类培训；违反培训内容有关规定，以游学、研学、夏令营、思维素养、国学素养等名义，或者在科技、体育、文化艺术等非学科类培训中，违规开展学科类培训；违反培训方式有关规定，线下机构通过即时通讯、网络会议、直播平台等方式违规开展线上学科类培训；其他违反相关规定的隐形变异学科类培训。

　　《通知》要求，对于明显违反相关规定的，各级教育行政部门要旗帜鲜明严肃查处；对学科类培训的隐形变异问题，要按照“谁审批、谁负责”的原则进行查处。证照不全的机构和个人，根据国务院《无证无照经营查处办法》的规定予以查处；对跨区域违规行为，由培训机构审批地、违规行为发生地相关部门共同查处。

　　各地要畅通投诉举报渠道，拓展问题线索来源，强化社会监督，对隐形变异违规培训行为要加大执法力度，发现一起、查处一起、通报一起，坚决防止隐形变异违规培训行为蔓延。（记者 雷嘉）

(责编：温璐、熊旭)

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