人民网北京8月20日电 （孙竞、徐明玥）教育是国之大计、党之大计。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视教育问题，习近平总书记在不同场合多次强调发展教育的重要意义，为教育强国的建设指明了方向。

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，要求建设高质量教育体系，强化学校育人主体地位，深化校外培训机构治理，有效缓解家长焦虑情绪，构建教育良好生态。

教育是民族振兴的基石。教育兴则国家兴，教育强则国家强。即日起，人民网教育频道和“领导留言板”面向全社会，围绕教育领域的群众关切，征集线索及建议。

部分群众关于教育的需求和建议留言摘录如下：

“希望把小学生托管时间延长到下午6点”

看到国家出台“双减”政策，非常高兴。尤其是提出放学后学校托管措施，极大地解决了我们双职工的后顾之忧。希望好政策能有好落实。目前，山东烟台等地的学校托管时间都是托管到6点钟，希望天津也能借鉴，将好事办好。【点击查看留言原文】

“减少小学生课堂教学使用电子屏幕的时间”

“双减”政策落地，课堂教学更应改进、提质、提效，减轻学生的双眼负担。现在，各科老师都习惯使用电子屏幕PPT代替讲课板书，学生45分钟都在看屏幕。建议加强对于老师板书的要求，多采用实物教具。【点击查看留言原文】

“英语培训机构拖着不退费，求助”

英语培训机构承诺申请退款后7-14个工作日到账，但是前几天就再也联系不上了，原办公地址也已经基本搬空，希望政府帮助联系退款事宜，追讨老百姓的血汗钱。【点击查看留言原文】

@各地群众，您心目中的“教育”是什么样的？您对我国教育发展还有哪些意见建议？欢迎参与征集活动进行留言，人民网将及时接收、梳理您的意见和建议，并转交给相关部门解决。

(责编：温璐、秦华)