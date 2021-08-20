原标题：深化体教融合 陕西在大中小学设立教练员岗位

新华社讯 （记者许祖华）记者从陕西省政府新闻办8月12日举行的新闻发布会上了解到，陕西省体育局、陕西省教育厅近日联合印发《关于深化体教融合 促进青少年健康发展的实施意见》，明确在大中小学设立教练员岗位，打通专业优秀退役运动员和高水平技能型体育人才进入学校担任专兼职教练员的通道。

据陕西省体育局副局长邹军介绍，实施意见的主要内容包括切实加强学校体育工作、积极完善青少年体育赛事体系、加强体育传统特色学校建设、建设高校高水平运动队体系、改革创新体校建设发展体系、支持社会体育俱乐部发展、完善体育师资队伍建设体系、强化政策保障、加强组织实施等9部分内容。

实施意见明确，学生在小学和初中阶段要掌握1—2项终身受益的体育技能。学校体育重点发展的项目为足球、篮球、排球、田径、游泳、体操、乒乓球、羽毛球以及武术等；自陕西省第十七届运动会开始，设立大学生组，将体育、教育部门分别组织的综合性中小学生参与的运动会合并举办，并命名为陕西省学生（青少年）运动会，每三年举办一届，以市（区）为单位组团参赛；将体育传统特色学校骨干体育教师的业务培训纳入体育部门对基层教练员的培训体系中。

实施意见还明确了陕西省体育运动学校和业余体校的改革方向，按照“共建、共管、共创、共享”的原则，由教育、体育部门共同建设体校，义务教育阶段学生的文化教育全部纳入国民教育体系，配齐配足配优文化课教师，加强教育教学管理。同时，打通社会体育组织进入学校的渠道，建立社会体育俱乐部进入校园的准入标准和制度规定，解决学校体育师资不足的问题。

(责编：李依环、郝孟佳)