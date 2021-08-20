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唱出留守孩子的希望和未来

陈亮伟
2021年08月20日08:43 | 来源：光明日报
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原标题：唱出留守孩子的希望和未来

我成长在湘西农村，上大学之后才发现身上有很多短板，比如没有任何文体特长，各种才艺展示都不敢上场。为了让今后的孩子们不再有我们这代人的缺憾，我们创办了启航学校，就是要在学业之余，想方设法完善学生的整体素质，点亮他们的精神世界。经过精心设计和老师们的努力，我们为学生打造了20多种兴趣课程，利用课后、双休日给孩子们上课，全部免费，培养了一批有兴趣特长的孩子。

在兴趣课的基础上，我们探索组建了“启航留守儿童合唱团”。启航学校的学生，很多是留守儿童，音乐可以冲淡他们的思念之苦。唱歌必须开口，这也可以鼓励他们开口讲话、表达自己。在合唱团，不同年级和班级的学生一起活动，孩子们还能交到更多的朋友。

合唱团的练习很有成效。从县城到省城，再到北京，孩子们的舞台越来越大，去年还登上了国家大剧院、央视春晚舞台。他们的视野一步步打开，更加自信、更加阳光了。

在合唱团的诗词歌舞剧演出队伍里，有位小姑娘，一岁时母亲离家出走，父亲又常年在外打工，导致她的性格特别内向。以前来学校后，她经常蜷缩在角落里哭，不和其他同学交流，问她问题也不回答。有一次，我问她愿不愿意到合唱团唱歌，没想到她很愿意。她音色很好，很快在合唱团找到了自己的乐趣，有时候唱着唱着，脸上就会浮现出发自内心的笑容，这让我感到很振奋。有一次，合唱团去长沙演出，她告诉我说，将来想当演员，因为演员可以体验不同人的生活。我鼓励她：“参加演出本来就是当小演员啊。”她慢慢发生了变化，阳光了很多，唱歌和表演技巧也提高了不少，我们都很开心。

一门兴趣课可以让孩子们收获怎样的成长？孩子们已经用令人惊艳的表现给出了答案。一次演出结束后，我发了条朋友圈：荣誉属于过去，孩子们才是我的未来。以前，我只是期待孩子们健康成长、不学坏，现在看来，他们可以为自己创造更精彩的未来，就像他们常常说的那样，“城里孩子能做到的，我也能做到”。

（作者：陈亮伟，系湖南省祁东县启航学校校长）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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