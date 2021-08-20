原标题：暑期实习，你的目标达成了吗

暑期实习快结束了，更多的夏天即将到来，你是否感到有所提升，磨炼出了高韧性“大心脏”？

---------------

每天冲刺的那个月，让我提前升级了“出厂配置”

凯莉

如果说很多同龄人的实习初体验是“温和启蒙式”的，那我的第一份实习“实战感”则过于强烈。

大二那年临近暑假，全班同学都在兴奋地憧憬着即将到来的实习。师兄师姐提前“打预防针”，说一两个月时间，很多单位不会太把学生当回事儿，顶多让你端茶送水，干干杂活，结束时领个说得过去的鉴定就不错了。

我报名去了当地的电视台。由于报名竞争的大学生很多，等我接到录取通知，时间已临近七月底，这意味着我只有一个月可以干活了。报到的第一天，我怀揣佛系心态，盼着每天能分配到一点点任务就心满意足了。

一进办公室，只见一群编导拿着材料奔来走去，一刻不停地接打电话，感觉没人有空搭理我。坐了10分钟，一位老师拎着一大包录像带，气喘吁吁跑进来，环顾四周，目光落到我身上。我立马站起来：“老师好，我是新来的实习生，请问有什么可以帮忙的吗？”老师顿时两眼放光，紧皱的眉头瞬间舒展，大声说：“太好了！就是你了，跟我走。”

我既紧张又兴奋地默默跟在老师后面，一路走到机房。那里已经有很多编导围在三排编辑机前，聚精会神地剪片子。老师问：“你学过后期剪辑吗？”我点点头：“在学校上过两学期的课。”“那就好办了，我们要赶紧剪辑刚录完的一期节目，你跟着我学。”

那天老师带着我剪了3小时，我一边辅助一边记录，随时搜索素材发给老师。临近傍晚，正当我心花怒放地感到首日收获竟如此巨大时，老师站起身：“不行，我必须上楼开一个紧急会议。我告诉你这片子接下来十分钟的要点，你来做。”

我几乎瞬间“石化”！第一天来实习，竟直接让我承担这么重要的任务，搞砸了咋整？还没等我演绎波澜壮阔的内心戏，老师拍拍我肩膀：“看好你哦，加油。不懂就问旁边的后期老师。”然后一阵风似的离开了。

我战战兢兢地开始操作，起初内心是绝望的，已经脑补起干砸后被老师直接扔出去的悲惨画面。但是显然，除了尽力做下去，我也没有其他选项了。

一个小时后，老师出现了，看看我的成果，露出满意的神色：“不错，上手很快。明天我们到录影棚录下一期节目，你也去现场协助。”

那天回到学校宿舍，室友听我说了首日的经历，都很震惊：“电视台如此用人不疑的吗？”“你们老师心好大！”

次日早8点，我比约定时间提早半小时到达，那位老师及很多工作人员已经在忙碌了。老师给我讲了一遍这一天我要做的工作，包括接待录影嘉宾、送资料、对流程等。然后，那天我一分钟都没闲着，连吃盒饭都在看流程文件，和嘉宾们打电话确认时间。

在化妆间，有一位等候的嘉宾看着我问：“姑娘多大了？看着很小啊。”我说：“今年大二了。”对方很惊讶：“年纪轻轻就在电视台做这么多事啦？不错不错。”

那天录完节目，已经差不多夜里12点了，我们还要一起打车回台里送录像带，开个会。老师原本让我先回学校，我说：“毕竟我只实习一个月，机会难得，想完整感受一下电视台工作的全部流程。”

我来这座大城市上学两年，第一次见证了零点之后市中心的模样。街上路人稀少，电视台依然灯火通明，窗外璀璨的天际线灯光都熄灭了，而后期机房里全员到齐，沉浸在热腾腾的加班氛围中。

这样的场面非常“人间真实”，很像都市职场剧的画面，头一次实习的我感到莫名踏实和愉悦。我终于把课本知识付诸实践了，更靠近这座大都市的内在“灵魂”。原来，自我实现这件事，如此令人热血沸腾，比吃喝玩乐有意思太多了。

后来，我每天的工作越来越多，甚至独立做了好几个采访，参与找选题，外出拍摄，得到了导演们的夸奖。

实习结束那两天，我去领鉴定，没想到，带教老师给我的表格写满了，都是肯定和鼓励的话。 第一天让我直接上手干活的老师走过来说：“怎么样？这个月苦坏了吧？毕业后怕是不敢来上班了。”我说：“我反而觉得，自己是蛮喜欢过刺激的人生的。”

我忍不住多问一句：“您为什么第一天就让我做那么重要的工作呢？”

老师一笑：“因为你是少有的主动问我们要活儿干的，看你那样子，就知道你靠谱，也会努力。实习生越靠谱，机会就越多。”

毫不夸张地说，那个夏天，我一个月积累出3个月的知识量，每个小时都在“打仗”。正是充满挑战的暑期实习，让我提早感知到了这个行业的真实挑战和魅力，提前升级了“出厂配置”，从而有规划地度过后续的大学生活。

40页PPT任务，是我找领导“要”来的

宇迅

你信不信，我的暑期实习任务，是我这样一个小实习生找领导“商谈”的结果？

这听起来好像有些“狂”，毕竟大部分实习生都是老老实实按照领导要求完成任务，主动提出想做特定工作的似乎并不多。但我目标格外明确——做我觉得真正能创造价值的事，锻炼咨询业务能力。若只是做一个干杂活的“小透明”，实习意义不大，不如回家看书。

但这个目标并不轻松。作为一个经济学专业的大三学生，我对咨询业很感兴趣，加之上学期刚选修过管理咨询类课程——曾在麦肯锡工作多年的老师教授的整套流程还在脑海中盘旋，我迫不及待地想用实践检验理论。可惜的是，由于时间较短，我没能找到合适的咨询公司。在排除一些诸如数据、运营等与目标方向不甚相符的offer后，我最终入职了国内某电信运营商，成为CDN团队商业发展的实习生。

“商谈”契机来得偶然却恰到好处。到单位第一天，我参与旁听公司的项目讲座，台上老师对于技术部分讲得头头是道，却在提及技术商业应用与前景部分时草草带过。这令我非常困惑，商业前景明明是项目运作中十分关键的一环，为什么没有展开具体讨论？

带着心底的小疑惑，我主动去找领导讨论，他告诉我：技术的商业模式目前构想并不成熟，还在不断修正，况且技术部分工作繁重，团队人手不足，分身乏术。

我迅速捕捉到其中的关键点——商业前景分析重要，但部门技术员工“嫌麻烦”不想碰，而我恰好具备相应的专业能力，可以跳出公司内技术人员的行业成见，用咨询师的逻辑审视项目。最重要的是，这是一个和公司共同成长的项目，能充分实践我在课程中学习的方法，为何不试试看？

深思熟虑后，我在讨论之后主动请缨：“能不能让我和你们一起做些相关的分析呢？说不定商业咨询的逻辑能够带来不一样的角度或思考。”

当时的我心中忐忑，或许领导并没有这个需求，主动提出会不会不合适？我只是一个实习生，团队会不会愿意将重要数据交给我分析？好在讨论结果令我欣喜，领导觉得我的想法很有意思：“好啊，你来尝试做一下。”

伴随着这句话，我的“社畜”生活“预体验”正式拉开了帷幕。每天早7点被闹钟唤醒，匆忙洗漱买好早餐，我便汇入早高峰浩浩荡荡的人潮，经历漫长的50分钟地铁到达公司。习惯于提前做好计划的我，在项目开始时便将6周实习时间细分为三个阶段，并在每一阶段设置具体任务，逐一击破。

计划制定得很顺利，但实习对我而言依然是个巨大的挑战。由于计算机背景薄弱，我对于相关技术闻所未闻，却需要在短时间内弄清楚并完成领导提出的需求；公司人手紧缺，也意味着我需要独立撑起整个报告的调查与写作。

综合调研和分析之后，我将前期市场调查部分瞄准技术发源地的美国，并沿着这条线索进行深挖。这时，学校线上商业图书馆的资源成了我的得力支撑，可以借助学生账号搜索必要的数据，并在一些专业的第三方科技论坛网站寻找所需的“蛛丝马迹”。仅仅把相关技术内容摸清楚这一件事，就耗费了我整整一周的时间。

尽管压力不小，我还是感受到了开拓与探索的快乐，以及面对未知与挑战时的隐隐兴奋和志在必得。调查没有我想象中的枯燥，反而随着新技术、新场景的发现，变得越来越有趣。或许当一个人怀着热爱去做感兴趣的事情时，再辛苦的过程也是享受。

疫情的反复让生活充满了变数。为了不影响原定的返校计划，我制定了规避风险的“Plan B”,对工作安排做了微调。正好卡在疫情渐起时刻，提前完成项目，并整合了近40页的PPT，向领导做了汇报展示。我的成果超出了领导的预期，他对美国市场调研和5年战略规划部分赞赏有加，甚至希望我回到学校后继续合作。

纵观这次实习，遗憾自然也存在，比如，由于部分数据的缺乏，报告并非十全十美。但我依旧很满意：实习目标基本实现，课程方法得到运用，还通过自主调查与访谈收获了宝贵的行业认知，磨炼出高韧性“大心脏”。或许，积极主动地去争取，努力为公司创造价值，从中提升自己、有获得感，正是实习的最大魅力。

Cathy说，新助教很棒！

逐犀

Theo在得知我本想在暑假实习，却又最终放弃了之后，立马询问我是否要做他的暑期课程助教，他圆圆的脸上挂着标志性的憨笑，那神情仿佛在说：“为什么不呢？”我当晚就表示愿意，而Theo秒回“太好了！”我感觉自己做了一个疯狂的决定，计划彻底改变。

Theo是我在美国读研期间的教授，后来也成为我毕业论文的导师。他亲切、热心，要求他所有的学生都直呼他的名字，这使我如今已经记不起他的姓。也许因为我是外国学生，而且成绩不错，我甚至觉得他给我的笑容比其他学生更多。

其实，在是否要实习这件事上，我犹豫了很久，那时的我一心想要完成学业后回国，因此海外实习本不在我的计划之列。不过，留学生们总在传“没有实习的留学生活是不完整的”，又令我有点纠结。我希望通过实习，看看那个叫作“职场”的世界到底是何模样，但一下子按照“社会人”那样生活，我又有点胆怯，是否会遇到想法奇怪的人、效率低的人、粗鲁的人、傲慢的人呢？而我是个特别不擅长跟人打交道的人，更何况对方还是外国人。思来想去，我最终还是决定回国，享受一个普普通通的暑假，而也就是在做决定的这天，我遇到了Theo，一切突然改变了。

于是我成了Theo的助教，主要工作包括准备课程材料、批改作业、协助教授答疑以及偶尔组织课堂讨论等。幸运的是，我曾担心会遇到的那些难打交道的人并没有出现。麻烦的是，我依然不擅长也不喜欢与人交流，能不发言尽量不发言。用“脱缰的野马”来形容本科生是再合适不过了，他们分为两种：一种是“脱缰的野马”，另一种是脑袋里住着一匹“脱缰的野马”。

Theo告诉我，当助教并不容易，需要有责任心、耐心和好奇心，思维要跟得上学生，即使他们的想法在你看来是幼稚和荒唐的，也要努力理解他们为什么这样思考，追溯寻找真知的过程。

沟通交流是老师最重要的技能，而我实在太缺乏了。我跟Theo唠叨起工作的麻烦，他依然是憨笑着，脸上的信任没有减少一分。“我都注意你一年了。”Theo说，“你的作业和考试成绩很好，对于国际生来说十分不易。可是我也看到你在课堂小组讨论和实践课时非常沉默，你害怕说错吗？还是觉得自己是外国人，沟通会有障碍呢？如果是前者，我要告诉你，课堂上没有真正的错误，只有关于知识的探讨；如果是后者，我觉得在与你单独交谈时十分惬意！也很开心。你跟别人日常交流根本没问题，放开自己，去沟通，去协作，这没什么难的。”

之后的日子里我继续与“脱缰的野马”们为伴，努力与他们分享知识，一同思考，并逐渐感到乐在其中。我还注意到了一个不爱参与讨论的女生，我对她说，“干吗不说话呢？害怕说错吗？你看我是个外国人，都在使劲说，你又怕什么呢？”

后来的一个周末，我去Theo的家里讨论课程内容，用一个上午完成了工作之后，Theo留下我吃饭。Theo的妻子和他一样亲切爱笑，端上一份份我叫不出名字的菜肴之后，跟我攀谈起来，把我当作了“中国通”。那天下午，Theo还带我参观了他家的小型农场，坐在草垛上吹风看云时，Theo突然问我：“假期过得如何？”还未等我回答，他又补上一句：“对了，Cathy那天在我的办公室夸奖他们的助教来着，说他很棒！你看，这并不难，你可以做到的，不是吗？”我稍稍一愣，想起那位不爱说话的女生……我想，这个假期真的过得不错。

回国后，我又陆续做过几次实习，每次都会想起那年当助教的经历。对我而言，那不仅是一次实习，更是一次突破自我的尝试。我也时常会想起Theo对我的鼓励，他对我说过的那些温暖而富有智慧的话始终留在我的记忆里，一字一句都不曾丢失。

一直忙到天黑，却没人感到疲倦

王俞欢

7月的尾巴，正是暑假味道最浓的时候。打开朋友圈，许多人晒着海边旅行、夏夜烧烤的图片，一条“法罗群岛日”的推送吸引了我的注意，那是我实习时的“前同事”发的。

每年7月28、29日，是丹麦自治岛领地法罗群岛最热闹的时节，生活在遥远大西洋中央的法罗群岛人会举办盛大的游行活动，人们唱歌、跳舞、共享美食，纪念他们的节日。

初识法罗群岛也在一个阳光耀眼的夏天。前年7月，我刚到丹麦驻华大使馆媒体和公共外交部实习，leader告诉我，接下来的一周都要为“法罗群岛日”做准备。我开始着手查资料，这片藏在东北大西洋的神秘岛屿，居住人口不到10万，却拥有世界上最古老的议会。

一周之后，我和实习的同伴在使馆的社交媒体上讲了十几个故事：从国王统治的历史到获得自治权的今天，从纯净的海水到三文鱼美食，地球另一端的法罗群岛人似乎就生活在我们身边。那个夏天，第一任法罗群岛驻华代表抵达中国，他脱口而出的法罗语、带来的装满北极贝和三文鱼的大冰柜、办公室外悬挂的法罗群岛旗，都好像让大西洋的海风吹到了北京。

这样的体验让我感到新奇。以往在新闻和课本上看到的“外交”变得不再那么抽象，国家间的交往也不再那么模糊而宏大。外交官们每天接待中外企业、政府官员，传送公文，和实习生坐在一起吃外卖、开玩笑，原来国际关系有时也不过是人际关系的放大。

除了在社交媒体上“讲故事”，那个没有疫情的夏天，线下文化活动也格外丰富，这是开展对外工作必不可少的环节。我最喜欢和同事们一起接待来自各行各业的参与者。8月的一个傍晚，几位音乐家来到使馆的后院，为中丹合作的歌曲专辑做宣传。那天的观众很多，有记者、幸运观众，还有音乐制作人，我们提前准备好了糕点饮料，端着大大小小的盘子在厨房和走廊穿梭，为第一次来到使馆的客人指路，和来自丹麦的实习生交流大学生活，还忙里偷闲与喜欢的歌手合影。那天我们一直忙到天黑，却没有人感到疲倦，凉爽的晚风、此起彼伏的蝉鸣、久久没有散去的歌声，都让这份工作染上了浪漫的气息。

虽然大多数时候，我的任务都是翻译、写稿和编辑，但每一天都能听到来自欧洲大陆那头的新故事，知道这个世界上有许多人和我们一样，正在为了保护环境、性别平等和多边合作努力奔走，枯燥的工作就添加了理想主义色彩。

我常常提醒自己不要忘了抬头仰望天空，不要沉陷于单调的生活而丧失对广阔世界的关心，这份实习经历，恰好能让我对纷争不断的国际关系抱有更乐观的期待。夏天之后，我继续留下来，在小庭院里举办了圣诞公益市集，在798园区中做破冰游戏，邀请小朋友画出他们心中的美丽世界。即便转年而至的疫情让这份美好难以重现，但实习的意义对我来说已足够。

此后，“外交”这个词不再遥远如空中楼阁，当看到外交官与政府和民众日益密切沟通往来，我似乎更能理解外交之意义所在。在如今因疫情而变得纷繁复杂的国际局势中，那个夏天播种的和平与友爱，已深埋进我心底。

暑期实习早已结束，更多的夏天正在到来。在拥挤的人潮中踏上地铁、在夜色下拖着疲惫的身体回家，当日复一日的实习生活悄悄结束，我看待世界的眼光也变得不同。

拿到八个学分，但心存遗憾

加利

说来惭愧，在“入学即内卷”的大学生涯里，我的第一份暑期实习并没有多么宏伟的目标和细致的规划。那是在大三暑假，我进入了互联网公司，最初目的是为了本科专业实习的8个学分。

实习是开启一段校园通向职场的过渡桥梁，也是知识实践与技能学习的绝佳方式之一。旁观周围同学，几个月内轮换不同大厂“刷简历”的有之，借助大量实习进行职业“试错”的不少，还有人为了实习转正名额明争暗斗。以学分为目标去实习，似乎有些“格局太小”。

但这是我不得不作出的选择。

作为小语种专业学生，大学生活意味着比其他专业要多修几十个学分，我们每天早晨7点半就到达教室早读，每周的时间都被专业课填得严丝合缝。大一大二的暑假贡献给了军训和社会实践，大三则是出国交换的专用时间。我又是从来不敢翘课的“乖宝宝”，想要如其他院系同学那样在学期内实习，几乎是不可能的事情。

高达8分的实习学分令人精神紧绷，而即将到来的大四意味着更紧张的考研复习和毕业论文。我只能在暑假“多线程”工作，实习考研两手抓，由此一来，目标便明确而简单：安安稳稳地拿到实习鉴定，完成学分。

于是，6月初我刚回到学校倒完时差，转身投入到寻找实习机会的洪流之中。小语种相关的单位并不好找，身处国外的我对着一大堆信息无能为力，招聘启事上都写着尽快到岗，而我还在千里之外。经历多次面试后，我拿到了两个实习offer：一个是跨国运输企业的业务助理，另一个则是互联网公司的翻译。

我在两个选择之中纠结。企业HR委婉地提及，在这里实习挑战颇多，需要高抗压力和适当加班；互联网公司则是朝九晚六，工作相对轻松。企业实习对专业及能力的锻炼让我心向往之，但紧张的时间和繁重的复习计划在脑海中叫嚣，最终“理智”小人取胜，我满怀不舍放弃了企业实习，投入到互联网的怀抱。

实习的日子有些“岁月静好”，我每天按部就班地完成小组leader交代的工作，在特定网站上搜索合适的信息、翻译成中文、按老师的需求整理好，干完活到点下班，晚上回到宿舍继续复习考研，十分充实。

说实话，翻译的活机械而乏味，能力范围之内的工作往往缺乏挑战性，一天下来看似干了很多，总结起来却大部分是没有营养的重复劳动。我在度过刚入职的前三天兴奋期后，渐渐对所干的工作感到麻木，成为流水线上一颗本分的螺丝钉。

偶尔在面对有挑战却要额外耗费大量时间的任务时，我又会迟疑：这个任务很有趣，但是不是需要加班？我的精力够吗？晚上的学习任务还能完成吗？迟疑的结果，就是眼睁睁看着锻炼时机的流失，继续勤勤恳恳地在流水线中浮沉。带实习生的老师也无暇顾及每一位同学的“实习体验”，更无法在百忙之中时刻留意具体过程，他们最关心最终结果——你有没有按照他要求的把任务做到位。两个月实习到期，我拿到了盖好红戳的实习鉴定，毕业待办清单上的事项终于落实一条，绷紧的那根弦也暂时放松了下来。

现在想来，我的实习算是达成了最初的目标，也解锁了人生中的实习初体验，只是难免心存遗憾：以学分为目标实习，最大的收获似乎只是为了一纸证明；过于功利的目的和不敢浪费的时间成本，似乎让我失去了尝新的勇气。

等到我阴差阳错地保研成功，没有负担地去经历更多不以“实习学分”为目标的实习，我才发现，努力沉浸其中，积极参与所带来的收获远比得过且过“混经历”要多得多：主动争取感兴趣的任务并顺利完成的成就感、对于出错原因的反思和总结、部门老师积极探讨的温暖与归属感……这些都弥足珍贵。或许，当实习成为你真心想去尝试、体验的事情，带着好奇心去探索和突破自我，才是真正有价值的成长，远比学分更为重要。

(责编：郝孟佳、熊旭)