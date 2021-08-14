原标题：学校采集信息要明示使用目的

本报讯（记者 武文娟）市教委日前发布《北京市教育数据资源管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》），明确提出要提高个人信息保护意识，充分保障师生、家长的知情权和隐私权。面向师生、家长采集信息应公开采集使用规则，明示采集使用目的、方式、范围和存储期限。

“出台《管理办法》就是要以问题为导向，解决教育数据缺乏统一标准、统计口径不一致，深度利用困难，跨部门协调数据流程繁琐，学校重复上报等问题，力求从机制层面解决。”市教委相关负责人表示，按照全市“共享为常态、不共享为例外”的总体要求，指导督促各部门有序采集数据、主动共享数据、合规利用数据，实现全流程闭环管理。建立全市教育大数据治理统筹推进机制，盘活各类教育数据，实现常态汇聚与共享，依托大数据促进教育治理能力提升，培育教育新场景。

《管理办法》提到，各单位依据职责采集教育数据资源，做到“应采必采”“全面覆盖”，能够通过共享获取的，不得重复采集；能够从市场获取的，可通过购买服务方式获取；涉及统计数据资源的采集应按照相关法律法规执行。同时，确保数据采集的规范性，采用正当合法的方式采集数据。教育数据资源应采用数字化方式采集、存储和管理，对未采用数字化方式采集的，要逐步完成数字化处理。所采集数据资源要确保完整性、准确性、可用性和时效性。面向师生、家长采集信息应公开采集使用规则，明示采集使用目的、方式、范围和存储期限。

《管理办法》还要求各单位要建立健全信息安全制度，对教育数据资源实施分级分类管理，确保教育数据资源采集、共享、开放和使用安全；提高个人信息保护意识，充分保障师生、家长的知情权和隐私权。存储100万条以上个人信息的系统，网络安全等级保护应定为三级以上，单位要明确个人信息保护负责人，负责对个人信息处理活动及安全防护措施进行监督。

市教委表示，按照“谁提供、谁维护，谁使用、谁负责”的原则，提供单位应及时更新数据资源，确保数据资源的质量和时效。使用单位对共享获取的数据资源只能用于履行职责需要，不得以任何方式提供给第三方，也不得用于或变相用于其他目的。

各单位如存在违规使用、泄露共享信息或擅自扩大使用范围等情况，北京市教育信息化工作领导小组办公室将责令整改，未按规定整改将依法依规进行处理。

(责编：梁秋坪、李依环)