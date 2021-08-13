胡启元

从前，区位往往是一个国家的核心竞争力之一，地缘优势较容易转化为资源、人才等优势。对此，我深以为然。在欧洲旅行时，换乘之地总有法国。法兰西曾出现过许多的思想家、文学家，他们从五湖四海而来，“福楼拜家的星期天”一样的文艺沙龙数不胜数，将深刻而鲜活的思想呈现在这片土地上。

选择留学目的地时，我曾与不少前辈交流过。我所在的学校每年有不少公派前往各个国家交换、留学的机会，因为我的专业与国际政治有交叉，加上我所在的政治学系与法国高校联系密切，因此我最终选择了法国。

法国不同学校之间的交流非常频繁。这与法国的教育系统有关，比如，法国拥有许多高校联盟系统，可以共享讲座课程与活动信息。每年春天，我所在的巴黎圣日耳曼昂莱政治学院都会号召大家参加政治学院联盟的运动会，运动会的比赛场面很是壮观。我的师姐宋雪博士是从华东师范大学公派到法国读书的，她所就读的里昂高等师范学院是法国高师集团当中的一员，这类法国高等师范学院早已超越了初始设立的目标，它们是为法国培养优秀科学家、政治家、作家的学校。

我们的课程设置很有特色，在专业课之外，还有许多艺术人文类课程供留学生选择，宋雪就曾选过戏剧表演实践这门课。这类似于针对外国学生的法语课，上课地点就在学校剧场，期末结课时，所有选课学生在老师的指导下，要给全校师生带来一场戏剧表演。事实上，这类课程的指导老师是专业的法语老师和戏剧表演专业的老师，学生在讨论剧本的过程中，既学习了表演技能也提高了法语水平。

人文社科类专业查找相关资料也非常方便。这里的图书馆、档案馆随时开放，定期还会举办一些免费培训，我曾在很多个周末前往法国国家图书馆读书、听讲座，而在平常，哪怕是校园图书馆里举办的普通展览，也常常精彩纷呈。不仅如此，这些场所的负责人员也非常专业。宋雪如今已经回国，但是因为之前咨询了相关口述采访档案，负责的老师还会及时把最新的文字档案资料分享给她，便于开展研究。

法国人爱阅读是有目共睹的，这从法国街边的书店便可见一斑，因为那里总是人来人往。

同时，巴黎为数众多的博物馆也非常适合留学生。夕阳西下，走出博物馆时，现代都市的喧嚣扑面而来，走过一条条街道，有时不免想要驻足，联想这里曾发生过的历史事件。

后来当我在纽约学习和工作时，一到周末就会怀念巴黎的博物馆。在纽约，几乎所有博物馆都票价不菲，但在法国，26周岁以下的学生凭借学生证就可以进入法国大多数闻名全球的博物馆，无论是卢浮宫还是凡尔赛宫。在厚重的历史熏陶下，越来越多的文学创作激情与艺术细胞能够被更好激活，进而使得法国的文艺氛围愈发浓烈。

我后来意识到，从降落在戴高乐机场的那一刻起，常常抬头便能望到的埃菲尔铁塔只是这里历史与文化积淀的冰山一角。巴黎城区保留下来了古老的建筑，许多高校的校舍也是拥有百年历史的老建筑。每天穿过青石板街道，河岸的公园里鲜花盛开，散发着古老气息的图书馆里阳光正好……在这样的地方查资料、写论文，站在巨人的肩膀上思考，钻进传世的作品里进行思想的碰撞，有一种难以言说的满足和幸福。再抬头，读书不觉已春深。

如今，每当看到熟悉的文学巨著与各类画派，总会想起塞纳河边那无数个华灯璀璨的夜晚。万籁俱寂，唯有深厚历史底蕴的城市灵魂在河流中静静流淌。

（作者曾于法国巴黎圣日耳曼昂莱政治学院留学）

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