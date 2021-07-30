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到边疆、到一线 到祖国最需要的地方去

2021年07月30日09:41 | 来源：科技日报
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原标题：到边疆、到一线 到祖国最需要的地方去

“我志愿到边疆去，传承喀喇昆仑精神，把青春献给强军事业……”7月20日，陆军炮兵防空兵学院南京校区学员杨飏雨锋在毕业选岗仪式上的铮铮誓言，引来全队热烈鼓掌。连日来，该校区2021届生长军官学员纷纷向党支部递交赴边申请书，志愿到边疆、到一线、到祖国最需要的地方建功立业。

今年是新的军官制度施行后学院首次组织学员分配工作，政策性、敏感性强，各方面关注度高。年初以来，该校区超前谋划，加强对分配工作的领导，认真抓好《现役军官选拔补充暂行规定》等法规的学习贯彻，通过调研分析、召开座谈会、集体讨论等形式，深入基层倾听学员心声，广泛收集官兵对分配工作的意见建议，有针对性地开展毕业教育。

他们围绕庆祝建党100周年深化“传承红色基因、担当强军重任”主题教育，深入开展毕业专题教育，扎实开展卫国戍边典型宣传，着力强化军人血性和战斗精神，营造自愿服从组织分配、主动到边疆建功立业的良好氛围。毕业分配工作期间，校区常委、机关领导和机关干部、相关大队领导深入基层一线，广泛开展谈心交心活动，指导学员队开展毕业教育、综合评定等各项工作，做好重点人和个别人的思想教育；学员队干部和学员逐一谈话，摸清学员思想底数，掌握学员现实需求，了解矛盾困难，解决实际问题，教育引导学员坚决服从组织分配、自觉献身强军实践。

在学员39队公开选岗现场，所有待选单位阳光公开，机关、大队、学员队干部和纪检监督人员全程参与，学员们争先恐后填报驻新疆西藏等艰苦边远地区单位。学员曹克俊介绍，队里去年组织学习卫国戍边英雄的事迹后，杨飏雨锋第二天就向队党支部递交了赴边申请书，今年他在参加学校举办的“学习英雄标兵、争当强军先锋”主题演讲比赛时又发出了“喀喇昆仑山7月见”的誓言。

“我志愿到边疆，我志愿到海岛，我志愿到军事斗争一线去……”誓言铿锵心向党，铁骨铮铮见行动。截至发稿时，该校区近千名学员100%服从分配，100%志愿卫国戍边，200余名学员打起背包奔赴艰苦边远地区，决心以新时代卫国戍边英雄群体为榜样，投身强军兴军伟大实践。（廉鑫 张强）

(责编：李依环、郝孟佳)

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