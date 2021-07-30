原标题：徐州把技师当成香饽饽

本报讯（实习生 曾文静 中青报·中青网记者 李润文）“2018年我和许多技师一起，以低于市价很多的价格，买到了徐州的人才房。”日前，在江苏省首届技能嘉年华开幕式上，来自徐工集团的钳工杨长剑讲述了他的故事。

“生逢技能成才、技能报国的黄金时代，很荣幸在徐工集团混改之后，以技能工匠的身份成为徐州混改的首批持股人之一。”杨长剑表示，徐州市人社局出台的“企业新型学徒制”“承诺制培训”让技能人才在工作之余还能继续提升自身业务能力，各类人才补贴的相继上线，也使工人待遇得到了提高。

近年来，徐州市委、市政府高度重视技能人才工作，把技能人才建设摆在突出位置，出台了《徐州市高技能人才培养引进实施办法》，向培养引进的技能人才提供“人才公租房、购房、生活、租房、交通、专项补贴”等政策大礼包，其中高级技师、技师3年分别补贴6.1万元、4.2万元；对省赛、国赛、世赛的获奖选手，给予10万-20万元的重奖。

今年3月底，徐州市最新发布的《徐州市“555”引才工程实施方案》更是为未来几年全市技能人才工作的开展指明了方向。除了发布相关政策，徐州还逐步形成国家、省、市梯次衔接的技能竞赛体系和人才评价机制。

截至2020年年末，徐州市技能人才总量达110万人，其中高技能人才总量达33.4万人。

(责编：郝孟佳、熊旭)