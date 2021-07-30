人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>教育

徐州把技师当成香饽饽

2021年07月30日08:51 | 来源：中国青年报
小字号
原标题：徐州把技师当成香饽饽

　　本报讯（实习生 曾文静 中青报·中青网记者 李润文）“2018年我和许多技师一起，以低于市价很多的价格，买到了徐州的人才房。”日前，在江苏省首届技能嘉年华开幕式上，来自徐工集团的钳工杨长剑讲述了他的故事。

　　“生逢技能成才、技能报国的黄金时代，很荣幸在徐工集团混改之后，以技能工匠的身份成为徐州混改的首批持股人之一。”杨长剑表示，徐州市人社局出台的“企业新型学徒制”“承诺制培训”让技能人才在工作之余还能继续提升自身业务能力，各类人才补贴的相继上线，也使工人待遇得到了提高。

　　近年来，徐州市委、市政府高度重视技能人才工作，把技能人才建设摆在突出位置，出台了《徐州市高技能人才培养引进实施办法》，向培养引进的技能人才提供“人才公租房、购房、生活、租房、交通、专项补贴”等政策大礼包，其中高级技师、技师3年分别补贴6.1万元、4.2万元；对省赛、国赛、世赛的获奖选手，给予10万-20万元的重奖。

　　今年3月底，徐州市最新发布的《徐州市“555”引才工程实施方案》更是为未来几年全市技能人才工作的开展指明了方向。除了发布相关政策，徐州还逐步形成国家、省、市梯次衔接的技能竞赛体系和人才评价机制。

　　截至2020年年末，徐州市技能人才总量达110万人，其中高技能人才总量达33.4万人。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部