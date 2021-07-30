原标题：扩大职业院校生源供给 培养应用型人才

本报讯（记者 李泽伟）北京市十五届人大常委会第三十二次会议昨天继续召开，会议听取《关于本市职业教育发展情况的报告》。《报告》提到，本市现有中职学校99所，高职院校26所。截至2020年底，职业院校在校生规模12.93万人。目前，本市每年约有20%的高职毕业生可通过专升本考试和贯通培养项目升入普通本科学习。下一步，本市将扩大职业院校生源供给，加强职业教育统筹管理。适度提高高职院校专升本比例，进一步畅通高职学生的升学通道。

《报告》给出一组数据，介绍本市职业教育基本情况：本市现有中职学校99所（中专29所、职业高中44所、技工院校26所），高职院校26所（公办高职17所、民办高职9所）。截至2020年底，职业院校在校生规模12.93万人（其中：中职6.71万人，高职6.22万人）。“十三五”期间，本市高职院校在校生规模相对稳定，中职学校在校生规模逐年下降。随着本地初中毕业生的增长，自2020年起，中职招生规模已开始小幅回升。

《报告》提到，目前，本市每年约有20%的高职毕业生可通过专升本考试和贯通培养项目升入普通本科学习，“学历天花板”问题对于应用型人才的培养造成一定阻碍，现代职业教育体系还需进一步健全。

《报告》介绍了推进本市职业教育高质量发展的工作举措。本市将扩大职业院校生源供给，加强职业教育统筹管理。其中包括，结合本市实际，科学谋划北京职业教育发展，进一步调整院校结构，优化专业设置，提升人才培养质量，持续增强职业教育适应性。适当扩大生源供给，稳定高中阶段职普招生比例，在人才紧缺专业面向河北和周边地区适当扩大招生计划，增加技术技能人才供给能力。按照京津冀协同发展的总体要求，做好职业院校区域布局，涵养优质职教资源，应对本地生源数量回升后的学位需求。加强统筹管理，促进部门之间和校际之间的资源共享和交流合作，努力推动职业院校和技工院校之间实现“学历互通、证书互认”。

此外，本市将完善现代职教体系建设，加快应用型人才培养。具体来说，根据首都经济社会高质量发展要求，推动中等职业教育教学改革，提升中职学校的办学水平和吸引力。适度提高高职院校专升本比例，进一步畅通高职学生的升学通道。按照市属本科高校分类发展的要求，与应用型大学建设相结合，在国家“双高校”的高水平专业探索开展职业本科试点，完善应用型大学的专业硕士培养工作。同时，深化产教融合校企合作，推动校企双主体育人。鼓励企业兴办职业教育，与职业院校合办职业教育。支持企业深度参与职业院校人才培养和课程建设，加大学生到企业培养培训的力度等。

(责编：郝孟佳、熊旭)