原标题：青年科创创业者招募启动选拔

昨日，创青春-中关村U30 2021年度启动活动在中国科技会堂召开，以更开放的眼光和战略性的思维，全面开启新一期青年科技创新创业者的招募选拔和服务。

启动活动邀请到2020年度优胜者代表珞石机器人首席系统工程师任赜宇等业界精英共同参与，作为创青春-中关村U30的亲历者分享创业感受。同时，在会场外，“创青春-中关村U30”优胜者项目同步展示，无人配送机器人、救援水下配送机器人、智能语音感知芯片、两指模块化手、公共卫生监测预警平台、AR投影交互台灯、柔性协作机器人等相关硬科技产品集中展示了青年创新人才的创业成就。

据了解，作为支持世界青年创新创业的品牌活动，创青春-中关村U30已经连续举办了6年，累计吸引近5000位青年创新创业者参与，并通过开展创业培训、拓展联系机制、对接优质资源、进行多维度宣传等多层次的后续支持服务，建立起创业青年与政府、社会及投资机构对接与交流的平台。

高学历、高融资、高精尖已经成为创青春-中关村U30年度优胜者的显著特点。根据秘书处的统计，从2016年11月推出第一批年度优胜者至今，平台上的159位年度优胜者累计发生再融资事件97次，再融资金额超过78亿。仅今年上半年，平台上的年度优胜者再融资事件达20次，融资金额超过28亿。涌现出了运去哪、梅卡曼德机器人、来也科技等发展迅速的硬科技企业。昨天，创青春-中关村U30也正式开启新一期的招募与选拔，将继续聚焦高精尖产业结构，着眼国际，面向35岁以下的青年创新创业者，寻找改变世界的青年创业力量。（记者 袁艺）

(责编：温璐、熊旭)