原标题：暴雨中，师生守卫校园温暖路人

7月16日以来，受极端天气影响，河南等地持续遭遇强降雨，郑州、新乡、焦作等城市发生严重内涝。暴雨中，不少冲锋在前的身影奔赴在防汛抗洪的路上，坚定而熠熠发光。其中，很多学校的教职员工、青年学生，也坚守在防汛抗洪一线，同社会力量一起，开展了一场可歌可泣的抢险救灾行动。

《我和我的祖国》温暖回家路

7月20日，郑州东站，暴雨如注。列车停运，站内停电。焦灼、悲观的情绪在滞留的人群中弥漫开来。

此时，大厅里传来一首悠扬动听的《我和我的祖国》。一曲终了，只余一片安静。

曲终人不散，旅客们不断要求“加演”：“再来一首！”

原来，这是郑州市郑东新区永平路小学“和美之声”管乐团当日从上海展演归来，因暴雨滞留车站，为了抚慰滞留乘客慌乱的心，师生们就地演奏，为大家加油打气。

从《歌唱祖国》到《我和我的祖国》，有人打开手机的手电筒，跟着小声哼唱：“我和我的祖国，一刻也不能分割，无论我走到哪里，都流出一首赞歌……”

“旋律激昂，铿锵有力，这是我听过最动听的版本。”亲历现场的一名旅客说，这场临时演出有着伟大的力量。这歌声里，有温暖人心的力量，有团结一心的勇气，更有战胜灾害的信心。

由于持续强降雨天气，多条途经郑州地区的列车运行受到影响，K227次列车于7月19日16时30分，从郑州站出发开往兰州，列车在车站停靠超40个小时。

“735人被困车厢，21日断粮断水，请求紧急救援！”

越是大灾大难，越要守望相助。7月21日，河南应用职业技术学院的师生得知情况后，第一时间组织应急物品紧急驰援。

“由于暴雨突发，各大超市方便面和纯净水均出现严重短缺，我们冒雨涉水挨家挨点购买了20余箱火腿肠、面包、饼干、矿泉水等物资，紧急送到乘客手中。”该院党委副书记蒋清民说。

在河南巩义市，7月22日凌晨1点，郑州商学院正在有序安置成都—青岛K206次列车的1050名旅客，他们来自全国各地，因暴雨受困在这里已经超过20个小时。

郑州商学院为滞留旅客提供了宿舍和免费食物补给，还紧急采购食材，煮鸡蛋熬粥，准备了一个通宵，为旅客免费提供了1100份热腾腾的早餐。

“学校很温暖，学生很贴心，我们很感动，这一次经历永生难忘。”旅客石立敏感动地说。

在抱着婴儿出行的王女士看来：“在河南，无论走到哪儿，都是带孩子的优先。虽然路程远，滞留时间长，我们却感到了满满的温暖。”

青年学子保卫家园义不容辞

自发搜集救援信息、整理自救措施、冲锋校园一线全力抢险……河南籍大学生们通宵在线整理待救援人员信息，让有用的信息流转、对接起来。

一个名为《待救援人员信息》的在线文档在朋友圈刷屏，这是民间救援组织进行救援信息收集的在线表格。在24小时内，该文档从最开始的一个需求表格，变成了“多用途”的民间抗洪资源对接平台。

这个文档的发布者，是上海财经大学的研一学生Manto（化名），前不久她刚离开家乡河南，前往外地读书。她和同学在朋友圈发布想为家乡做的事后，立即有30多名同学参与进来。

大家用在线文档分工整理，待信息充足后，一部分同学负责核实救援信息，另一部分同学负责联系被困人员和救援人员。后来，参与编辑、维护文档的人越来越多。

“这次家乡受灾，我们应该做些力所能及的事情。希望通过自己的力量，整理繁杂的救援信息，为救援工作提供准确有效的帮助。”Manto说。

Manto并不是孤军奋战。在上海实习的河南新乡职业技术学院学生郭嘉毅看到新闻后，第一时间利用网上信息资源，实时掌握雨情、水情、灾情。他还组织了省内200余名网友搜集求救信息，同步进行整理和核对。

郭嘉毅彻夜未眠，守在电脑前，每20分钟就汇总一次最新的准确求救信息，通过线上共汇总求救信息3000余条，实时核对有效求救信息198条，在防汛救助部门的协助下，求救信息发出者已全部获救。

爱的力量在接力传递。河南理工大学融媒体中心的冯媛媛、齐浩然等人，组织20余名留校同学，将多渠道核对过的各类支援信息、预警信息整合成微信文章，在全网推送。这篇文章在朋友圈里刷了屏，人们在点赞的同时，纷纷将自己核对过的各类信息分享到评论区，积极投身于这支汛情信息网络传递队伍，准确传播汛情信息，救助受灾群众。

平时教书育人，如今抢险救人

7月21日，漯河市湘江路涵洞，不少市民被积水所困，有孩子还在发着烧。

得知消息，河南省漯河市第二实验中学教师宋鹏程、张高峰立即带着橡皮艇前往积水路段救援，运送了2个多小时的行人后，水位终于慢慢下降。他们又继续带着橡皮艇，去下一个地点进行救援。

“看到新闻报道后，我实在是坐不住了，作为一名人民教师，我只想做一些力所能及的事情。”宋鹏程说。

张高峰说：“我是一名共产党员，哪里需要，我就要站出来，冲上去！”

7月22日，安阳学院门前积水严重、水流湍急。有车辆被困水中，车内有三名人员，积水马上就要没过车顶，情况十分紧急。在参与防汛的安阳学院师生的共同努力下，经过两个小时的奋战，三名被困人员被成功救出。

在郑州暴雨过后，黄河科技学院在东门、西门挂出醒目标语：黄科院永远是你们温暖的港湾。在这里，附近的居民可以免费领取饮用水。

面对洪水，河南警察学院学员闻“汛”而动，主动请缨，志愿服务，奔赴抢险第一线。暴风雨中，他们挺身而出的身影在救援的各个角落定格，坚定地守护在有需要的人的身边。“我是志愿者，我可以对受灾群众进行疏导，为家乡的抗洪防汛工作出一份力。”“我的家在这里，守护郑州就是守护家！”雨点打在学员脸上、身上，他们来不及擦一把，就按照分工井然有序地干了起来。

郑州城建职业学院位于受灾较为严重的巩义市米河镇，学校因地势较高受灾较小。学校打开大门为米河镇、草店村及经过的受灾群众提供避难场地和饮用水等物资。该校教师尚冠羽用自己的无人机设备，飞行至康店镇康南村，搜寻受困群众，帮助群众转移，运送救灾物资。

在郑州，部分高校医护专业学生主动走上街头，宣传灾后需要注意的卫生防疫事项：注意饮用水和食品卫生，不喝生水，不食用洪水接触过的食物；注意个人卫生，不接触排泄物、垃圾、动物遗体；防范蚊虫叮咬……

“灾难之下，我们知识分子应该要有担当。危险面前，党员知识分子应冲在第一线。”河南中医药大学党委书记别荣海说，“大灾以后易发生疫情。接下来，我们中医药大学要发挥专业优势，在灾后重建、防范疫情等方面贡献力量。”（记者 王胜昔 崔志坚 丁艳）

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