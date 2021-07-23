原标题：以青年视角记录乡村振兴故事

在常州大学外国语学院，有这样一支学生团队，他们以青年学子的视角，记录农户在乡村振兴工作者的带领下脱贫致富的故事，从而让更多的年轻人了解乡村振兴的意义和魅力。

“林老师，请您介绍一下滨海县滨淮镇梁岗村的麦子年产量。”“我们梁岗村大概有4600亩农田，今年小麦的年产量能达到每亩1000斤左右。”2021年6月中旬，来自常州大学外国语学院的一支学生团队带着摄像机、录音笔等仪器设备，来到盐城市滨海县滨淮镇，拜访他们的老师——正在当地开展扶贫工作、挂职担任滨海县滨淮镇党委副书记、梁港村第一书记的常州大学青年教师林栋。

在林栋的带领下，这支大学生团队利用两天时间，先后参观了当地的农田、道路、灌溉涵洞，来到多位当地农户家中走访。时隔半年，他们第二次来到设在滨海港高铁站候车大厅的扶贫产品专营店·滨海港站店。

该专营店是林栋半年前参与设计规划的，是长三角地区首个落户高铁站的扶贫产品专营店。在门店货架上，除了滨海大米、白首乌等产品，还有滨海香肠、捆蹄、小花生、菜籽油等特色农产品。旅客在这里的每一笔消费，不仅能把滨海的特产带回家，还能践行一次消费扶贫行动。

两天来，团队成员站在林栋的视角，记录下了村民日子越过越好的过程。回到学校后，他们分头将采访、拍摄的内容进行整理，7天后，记录乡村振兴的短片《滨海沐歌》在青年用户较多的抖音、bilibili等新媒体平台上发表。短短6小时，点击量达10万次。

“通过发表文章和视频，可以记录传播并带动当地农业和旅游业的发展。同时，记录乡村一线工作者，也可以吸引到更多像林栋老师那样的人才，加入乡村振兴的队伍中来。”团队成员赵景说。

赵景曾患先天性小儿脑瘫，是一名勇于挑战命运的女孩，也是心怀感恩的“中国大学生自强之星”。她利用每年暑假去西部支教，乡村振兴给她留下了深刻的印象。2018年初，在常州大学外国语学院的帮助下，她牵头成立了常州大学“青媒筑梦”团队，10多名同学和3名指导老师加入其中，旨在记录各地乡村振兴的好点子、新路子。

2018年7月，“青媒筑梦”团队来到四川省平武县，经过一个多月的调研、采访，团队制作了扶贫纪录片《川行平武》，展现脱贫攻坚战给平武县带来的勃勃生机。《川行平武》不仅屡获嘉奖，还被平武县用作旅游形象宣传片，网络总点击量超过30万次。

在拍摄《川行平武》成功经验的基础上，团队又去了很多地方，拍摄了多部优秀的作品。三年来，1086名成员、12名指导老师加入团队。他们先后来到四川、陕西、甘肃、贵州等12个省份，采访记录了50多个乡村、187户农民脱贫致富的故事，制作发表了多部访谈纪录片和扶贫回忆录。《蜡染的故事》记录贵州榕江产业振兴；《阡陌夏集》诠释人才是乡村振兴不可或缺的一环；《隆林行动》佐证绿水青山就是金山银山。

2020年暑期，“青媒筑梦”团队向全省高校学子发出倡议，成立“江苏省青年记录者联盟”。打通企业、政府、高校、媒体和联盟五方资源平台，基于智能化匹配机制与H5两大核心技术，实现联盟的可持续发展。

常州大学毕业生、“青媒筑梦”团队成员王凯欣说：“很多大学生都在为乡村振兴助力，如果能将这股力量拧到一起，它将空前强大。我们将依托新媒体打造一部乡村振兴回忆录。”

常州大学外国语学院院长陈颖表示：“讲好乡村振兴故事，传承新时代奋斗精神，为建党百年奉献青春力量，这是我们的初心。打造生动的思政大课堂，让学生在实践中磨砺成长，这是我们的目标。”（记者 苏雁 通讯员 包海霞）

(责编：温璐、熊旭)