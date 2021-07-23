原标题：健康饮食理念应从儿童时树立

近日，教育部联合国家卫生健康委等四部门印发《营养与健康学校建设指南》（以下称《指南》），从健康教育、食品安全、膳食营养保障、营养健康状况监测、突发公共卫生事件应急、运动保障、卫生环境建设等方面规定了建设内容。对适应儿童青少年生长发育需要，推动学校营养与健康工作，规范学校营养与健康相关管理行为作出要求。

儿童青少年营养失衡现象，一直备受社会关注。前不久，中国疾控中心营养学首席专家赵文华称，目前我国6—17岁的儿童青少年超重肥胖率近20%，6岁以下的儿童超重肥胖率超过10%。该数据较十年前大幅增长，“小胖墩”不仅数量大，而且呈现日益增多趋势。

肥胖与慢性病紧密相关，儿童青少年患上“老年病”已不算奇事。这种现象愁坏了很多家长，国家为此也推出多种应对举措。国务院办公厅在《国民营养计划（2017—2030年）》中，将控制学生肥胖率作为主要目标。2020年10月，国家卫健委、教育部等部门联合印发《儿童青少年肥胖防控实施方案》，提出2020—2030年0—18岁儿童青少年超重率和肥胖率年均增幅在基线基础上下降70%的总体目标。事实上，“小胖墩”与“小眼镜”有相同的成因，教体融合化解这两个学生面临的突出健康问题，已成社会普遍共识。此次下发《指南》，意在细化措施，尽早干预儿童青少年的营养与健康。“吃出来”的问题，可通过科学的方式“吃回去”，要想做到这一点，事先就得让学生懂得如何科学地吃、怎么有效地运动。通过持续的健康教育，让学生掌握基本营养学知识、树立健康饮食理念。这是做好这项工作的前提条件。

加大校园食品管控，可让学生感受到实例就在身边。健康教育搞得再好，只要学生的膳食营养不科学，就缺乏说服力；只要学生仍能在校园内发现大量对健康无益的零食甚至“三无”食品，就会给学生留下理想与现实脱节之感。中小学校内不设小卖部、超市，强化学生膳食营养保障，加大校园营养健康状况监测力度，可为学生改善营养创造良好的周围环境。

传输营养知识、养成良好的膳食习惯，还需做好家校配合。倘若学校和家长各说一套，就会置学生于不知听谁的两难境地。且学生吃什么、怎么吃，家长具有更大话语权，家长不具备基本营养学知识，甚至持“孩子越胖越可爱”等错误观念，学校努力的效果势必大打折扣。通过学校这个窗口，搭建从学校到家庭再到社会的健康饮食理念和科学知识传递链条，不仅可让学生的膳食更趋合理，而且更可持续，也利于提升全民健康素养。

习惯一旦养成，改变就会事倍功半，减肥与慢性病控制也都比较艰难。诚如疾病需要早期预防一样，学生的膳食习惯要尽早培养，健康饮食理念也须尽早树立。通过教育普及营养与健康知识，通过管理营造良好的校园健康氛围，通过服务给予学生更多引导和帮助，营养与健康学校建设将收获更多实际效果，也让学生超重与肥胖率降低具备更加坚实的基础。

（作者：罗志华，系医生）

(责编：温璐、熊旭)