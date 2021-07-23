原标题：陈延：不断突破“花瓶”人生

“我觉得人生就像一个花瓶，底部很开阔，但是在里面，你看不见花瓶之外的景色；瓶颈很狭窄，但是通过瓶颈之后就可以在瓶口看到外面的景色。”陈延觉得花瓶是对人生最贴切的描述。

2020年12月，在我国第一届职业技能大赛（以下简称“国赛”）上，来自徐州技师学院的00后女孩陈延，一举拿下了餐厅服务项目的金牌。在此之前，她还获得过马洛波斯10国邀请赛面点组第二名、第46届世界技能大赛江苏省选拔赛第一名等荣誉。

其实，陈延一开始选择的专业并不是餐厅服务。中考结束后，陈延没有摸到心仪高中的门槛，“高中还是技校”的单选题摆在了她的面前。

陈延的父亲从事木工工作，小时候她经常在父亲工作的地方玩耍，喜欢鼓捣一些有趣的小物件。在她看来，学历教育和职业技能教育只是侧重点不同的两条发展道路，没有孰轻孰重之分。

“我想着自己既然爱吃又爱动手，就选择了面点专业。”她的想法很简单，就算不能做到有所成就，也一定要有一技在身，陈延的选择得到了父母的支持。

入校后，陈延第一次接触餐厅服务的相关专业。后来，她选择加入了学校的集训队，这是她进入学校两年之后的事情。从面点到餐厅服务，她在寻找着自身其他的可能，“不去试试，我永远无法知道这个适不适合我。”相当于两门课程同时进行，陈延一边压缩自己的课余时间去学习餐厅服务的相关知识和操作，一边也没有落下面点课程的学习，并且她还多次获得校级奖学金。

尽管有两年面点制作的课程基础，但在餐厅服务项目上，距离“优秀”，她还有一大段距离。

国赛中餐厅服务项目分为鸡尾酒调制、精致餐厅服务、果盘切配、休闲餐厅4个模块。虽然只有4个部分的比赛内容，但其中隐藏的数以千计的“魔鬼”打分点才是真正的考验。

餐具摆放需要间隔相等、餐巾折叠需要完全一致、4个客人4杯水齐平、操作时任何材料不可以掉出容器之外……赛前机械地重复这些的项目，并且细抓每一个打分点，过程枯燥，对于陈延的耐心是一个考验，而更让她为难的是用英语和客人交流。

初中时期，陈延的英语并不好，加上性格比较内向，她评价自己，“那时候就是开不了口”。但是既然选择了餐厅服务，并且加入了集训，她就不想半途而废。人生会有很多遗憾，但她不想让遗憾出现在自己的选择里。

白天，她坚持背单词，练口语，早晨靠墙一小时的礼仪礼态的训练时间，她也会抽空进行读背。每天12小时的训练时长，她分秒必争。

第一次，在课上的模拟练习中，陈延面对学生扮演的客人，却突然像是被下了“禁言术”，一时间，“不知道说什么，也不知道怎么说。”没有什么更好的训练方法，她只能大着胆子去尝试，在一次次训练中给自己找经验，实现了自我的颠覆。

从性格内向不愿开口到面对客人侃侃而谈，她的转变无疑是巨大的，“就像是换了一个人，脱胎换骨。”教练李唐这样评价当时的陈延。

压缩时间的训练，自我挑战的转变，当最后一根“稻草”压在这个女孩身上时，她也会感到崩溃，有时觉得支撑不下去。

在陈延最低谷的时候，教练对她说：“当你遇到坎坷或者感到烦躁的时候，就是你进步的时候。”自此，陈延常用花瓶描述自己的人生，她所做的一切就是不断突破瓶颈，努力来到瓶口，看到更多瓶底看不到的景色。

在情绪最低落的时候，陈延还自创了一款鸡尾酒，名为“忘忧”酒，整体颜色暗沉，象征着人的一生除了光彩之外的低沉时刻。

在为客人推荐这款鸡尾酒时，陈延会介绍：“我的自创酒名为‘忘忧’，希望您喝完这款酒之后，所有的忧愁也像酒杯里的酒一样消失不见。”

在7月15日举行的世界青年技能日暨2021年江苏省技工院校首届嘉年华活动上，陈延和同学们共同表演了配乐诗朗诵。“我们切磋着技艺，与时代对焦，和难关对抗，匠心接力，薪火相传……”头发整齐地盘在脑后、胸前是金光闪闪的奖牌，陈延双手握拳举起，目光坚定。

“计划长远止于现在”，她的下一个目标是拿到世界技能大赛的入场券，准备继续突破更多“瓶颈”，寻找自身的可能性。（记者 李润文）

(责编：温璐、熊旭)