原标题：高职创业学院期待告别边缘化

“双创”浪潮下，高职院校纷纷成立了创业学院或部门，统筹负责“双创”人才培养工作。就在7月9日，来自高职院校的30支队伍奔赴北京，参加2021全国职业院校技能大赛（高职组“创新创业”赛项）全国总决赛。而这场比赛是全国职业院校技能大赛特设赛项，今年首次开赛。在学生参赛的同时，同期举行了以“赛创融合提升创新创业人才培养水平”为主题的全国高职创业学院院长研讨会。

高职“双创”教育发展如火如荼，“大有前景”，但在接受中青报·中青网记者采访时，不少高职院校创业学院院长表达出了热潮下的“近忧”。有院长透露，创业学院其实一直处于边缘化地位，课程体系设计在“摸着石头过河”，师资力量还很薄弱。

不少创业导师和院长认为，要扭转双创学院边缘化趋势，需要高职院校真正重视“双创”教育，在推进产教融合中深化高职院校的“双创”教育。

高职双创学院有自我认知困境

从2003年起，义乌工商职业技术学院创业学院开始专注做创新创业教育的研究。据该校创业学院院长陈旭华观察，起初社会上对大学生创业一事褒贬不一。有人认为让学生去赚钱，铜臭味太足，不适合学校教育。随着创新创业教育发展，从国家层面开始提倡“双创”，让更多学生提前从象牙塔走出来，开始接触社会的生产生活过程，加速了有创新创业潜力学生的成长，在校园里形成了创新创业的氛围。

2019年3月29日，教育部、财政部发布《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》（简称“双高计划”），“双高计划”被誉为职教版的“双一流”，是中国高等职业教育发展历史中具有里程碑式意义的事件。其中，创新创业教育是“双高计划”建设的一个重要方面。

但多年以来，高职创业学院始终面临自我认知的困境。在与其他高职创业学院老师沟通中，湖南某高职双创学院院长李朝（化名）发现，到底什么是创新创业，学生不知道，高职的老师也不知道。

她观察到，有学生想要创业，但创业项目与所学专业并不相关，学生就有疑问了，学校的专业学习有什么作用？如何把专业和创业相融合？这些问题实际上学院也在探索的过程中。

自我认知的困境又反映在了课程体系设计的迷茫上。“对于整个创新创业课程体系，不仅学生有点懵，连老师都有点搞不清楚，找不到路。”创新创业政策一直处于不断前进变化的状态，有时一看授课教案，李朝发现PPT里的政策内容早就过时了，甚至有的老师站在讲台上，都没有意识到自己已经讲错了。

目前，高职院校的双创课程处于“百家争鸣”的状态，“没有可参考标准”，长此以往，李朝觉得这类课程会打消学生的创新创业积极性，让双创教育走偏。

高职双创学院老师大多“半路出家”

“双创”老师资源上也存在很明显的不平衡，很少有老师愿意专门去持续性地做“双创”研究，或专门参与到“双创”课程体系建设。据李朝观察，不少高职院校的“双创”导师队伍是临时搭建，大多由年轻的老师来担任指导老师，他们在这方面经验少，而且流动性又高，很难留住。留在创业学院的老师大多觉得没有专业垂直度，又很难全职参与。

创业学院的老师平时需要负责带着学生打比赛，还要做专业教学，另外又有各种项目。“老师们都很忙很累，”但李朝发现创业导师们“忙得有点找不着北”。

湖北一高职院校副校长对记者透露，该校从事“双创”教育的老师大多是刚进校不久的年轻老师，“他们时间充裕，愿意来创业学院锻炼”。

师资资源分配不均、课程体系建设不完善，导致创业学院越来越边缘化。一个让李朝至今回忆起来仍气愤的事情是：有一年学校教务处考虑到办学成本、师资情况，把一门“双创”课程由线下全部调到线上。

“那不就变成了慕课了吗？学生跟老师见不了面，怎么去点亮学生创业的光芒，怎么去触动学生？”她得知后，立马跑到学校教务处商量，最后，学校将课程改为一半课时线下教学，一半课时线上教学。

“双创学院在有的学校确实比较边缘化，很多事情需要靠老师自己去争取。”李朝坦言。

陕西某高职学院副院长张威（化名）也有同样的感受，创业学院相比其他学院而言存在“头重脚轻”的现象，资源会自然而然地向专业学院倾斜。如果把创业学院独立出来，涉及到一个课程管理权限的问题，比如课程时间权限、实践活动的权限等。在调度权、分配上，创业学院未必会占据优势。

一位不愿具名的高职创业学院院长对记者分析，因为专业教师进入创业学院后没有原专业支撑，创业教育的相关研究成果又没有办法去评原专业职称，另外学校给予的资源和政策留不住人，部分专业老师进来后发现了这些问题，在创业学院呆了几年后只好选择离开。

他建议，为鼓励实战型创业导师，学校可以减少课时量和繁琐的日常工作要求，而对项目实战业绩、指导学生创业、教学成果转化等方面的任务标准可定高一点，对年度考核和职称评定可以给予合适的上升空间。

高职创业学院的归属之困

近年来，一个苗头越来越明显了，一所高职创业学院院长对记者透露，“高职创业学院的创业教育可能正在慢慢地往边缘靠了。”

部分高职院校已经开始合并创业学院，归于学生处、就业处、团委或者校企合作处等职能部门，不再是一个单独的学院了，之前的创业学院院长人选也发生了调整。

“一方面看，这可能是一件好事，说明创业教育慢慢融入到日常工作之中，成为不可分割的一部分，让创业精神可以整合到正常的教学和校园生活之中。”这个创业学院院长对记者说，但另一方面，部分教师也担心这是不是给高职的创业学院敲响了一个警钟：“双创”教育是不是开始被边缘化了？

据他观察，目前在高职院校里，双创学院的归属问题各有不同。起初，最流行的一种归属模式是将创业学院作为一个职能部门，来统筹整个学校的“双创”工作。

这种模式可以整合全校的资源，但“它就像一个没有根的树”。这种模式中“双创”部门下面没有老师，也没有学生，人手也有限，很难与专业建设等中心工作结合，很难推进下去。

另外一种模式是将创业学院与现有的职能部门合并，多块牌子一套人马。这种模式的一个很明显的弊端是，一旦职能部门的管辖内容多了，很多“双创”教育的变化就顾不上了，“变成了完成对方交代的任务，很可能发展为被动型的创业教育。”

还有第三种模式，以义乌工商职业技术学院为例，将双创学院与二级学院相结合，下面有电子商务、跨界电商、直播电商、商务数据分析应用等专业。这种模式可以依托专业来创业，做到专创融合。学生一进入学院可以接触到系统的创新创业教育，万一创业失败了，还有其他专业来支持，可以选择原有的专业来就业。

不仅仅在义乌工商职业技术学院，在大赛的研讨会上，湖南汽车工程职业学院双创学院院长刘永超也认为，“创业学院不一定要独立生长，有时候与不同学科融合发展，也是一种发展的途径。”

在湖南汽车工程职业学院，开始明确“职业能力+创业能力”的专业人才培养目标。在各专业普遍开设《市场营销》《中小企业创业与经营》《电商创业》等课程，将《创新创业》作为各专业的选修课，架构起必修与选修结合的课程体系。

同时，一个正在进行的探索性方案是：以财经商贸专业为例，融进学校的创新创业教育体系中去，校内学生可以将本校财经商贸类课程作为选修课程，还可以建立以专业课教师+财经商贸类教师的双导师团队进行课程改革，充分利用学校实训实践、科研平台，促进学生的创新主动性。

刘永超认为，打造专创融合的体制，是未来创业学院向中心靠拢的一个可行性方案。

但也有业内人士指出，这个模式也存在不足，比如“双创”教育和专业教育的课程体系建设是两条腿在走路，如果“双创”教育抓得紧，那专业教育就会受到影响。如果盯着专业教育的各种指标来做，“双创”教育的力量也受到制约。

一位匿名的高职学院院长对记者提到，如果成立一个单独的学院，既没有垂直专业的参考书目，也没有对接的资源，那么假设完全独立出去后，对“双创”教育的发展就真的是一个很好的出路吗？

高职创业学院边缘化如何破局

陈旭华认为，高职创业学院要走产教融合的发展之路。他介绍，义乌工商职业技术学院做了一系列的探索，如开创了电商创业板，从大一入校就组班，边学习边创业，采用“导师+项目+学生”的培养模式。毕业时从创业班走出来的学生自主创业率高达95%。学院针对不同阶段创业的同学采用跨学院、跨专业的方式来组班，以游学、企业考察等方式代替传统课堂。达到规定的同学每学期课替代4门非专业核心课。目前已有天猫纸箱第一买家王佳荥从创业基地孵化，企业获得了千万元风投。

在此次比赛中，刘永超就和多个企业达成了合作，在比赛期间就开始沟通直播创新创业人才的培养问题。

“创新创业大赛就像一个引流池一样，让校企双方都进入，完成流量之间的互通互助。”刘永超介绍，通过搭建校企合作平台，湖南工程职业学院拥有各级各类创新实践平台30个，建有5个省级校内实践基地，每年提供创新性实训项目、大师工作室项目等100余项，不断地扩容校企合作的人才池。

也有高职院校在“抱团发展”，打造新型双创教育平台。在北京财贸职业学院，学校牵头建设中央创新创业职业教育联盟，构建校企对接的国际化平台；在河南，高等职业院校创新创业教育联盟成立，院校与院校、院校与企业抱团发展，打通产教融合的资源池。

研讨会上，多所高职院校创业学院院长提到了加强专创融合、课赛融通、产教融合、深化校企融合等不同的破局思路。

“目前，还没有哪个学校敢说我校的创业教育是非常成功的，大家都还在一个探索的阶段。”一位高职创业学院院长说道。（见习记者 杨洁）

(责编：温璐、熊旭)