原标题：“三下乡”学子奋战在抗洪抢险一线

连日来，我国部分地区出现强降雨天气，河流水位上涨，造成洪涝灾害，对人民的生命财产安全造成严重损失。正在全国各地开展暑期“三下乡”社会实践的青年学子加入抗洪抢险一线，参与抢险救灾、疏通道路、购买物资、搬运沙袋、修路搭桥、爱心陪伴、教育支援，将青年旗帜插在抗洪大堤上，用青年学子的责任和担当筑起一道冲不垮、冲不散的堤坝。

“团队当时还没有来得及吃早饭，一接到当地政府办的消息后就立刻出发了。”7月20日清晨，团队指导教师王冬悦一接到“珍珠岩村山体滑坡志愿人手不足”的消息后，便集结正在湖北省十堰市辖丹江口市白杨坪林区进行“三下乡”的苏州大学应用技术学院“小白杨”实践团成员，迅速赶往事故路段参与救援。

据村干部介绍，当地多典型的沉积岩，土质松软偏脆，未被绿植覆盖的地方经雨水冲刷后易发生坍塌。

“步行了近30分钟才赶到救援地点。”队员庞宁清解释说，团队居住地在白杨坪九年一贯制学校的学生宿舍，堵塞路段在浪盐路珍珠岩村路段主干道上，前一天他们刚刚到珍珠岩村进行了关于乡村振兴的调研。除有支教任务的4名同学需上课外，团队的3名指导教师、5名女生和7名男生都带上铁锹等工具立即前往现场疏通道路。

队员张运鹏回忆说，当时大家利用手中的工具合理分工，与当地村民、村干部和学校校长一起，五六人为一组，分头清理主道路。

7月9日晚8点至10日晚8点，四川省仪陇县大寅镇峰岩村出现暴雨，山体出现严重滑坡崩塌，被转移的60多户200余人基本都是老人和小孩。

团仪陇县委向当时正在附近支教的西华师范大学“未来星”实践团队发出邀请，希望他们为受灾点的孩子们提供教育支援。同学在得知该情况后，立即前往受灾区。

“峰岩村比较偏僻，开车去时沿途随处都有落石，道路损毁很严重，房子很少有完整存在的。”有队员回忆道。

队员们从团仪陇县委副书记处了解到，灾区的孩子们受到洪水的惊吓，但安置点大部分是老人，很难与孩子们玩到一起，希望队员们能够安抚孩子。

针对此情况，支教队员立即制订方案和计划。“准备了音乐课、图画课和他们见面，团委还帮助我们购置了很多玩具，比如象棋、刮蜡纸、橡皮泥等。”队员侯逸飞说。

孩子们的教室都是临时用办公室改造的，支教队初到安置点时，孩子们表现得很腼腆，队员们为他们分发了食品物资，为他们吹陶笛、带着大家一起拍手唱歌。

“你们来之前，他们还是很不安，玩也放不开，现在他们都玩得很开心，你们作用不小哇，我们就不知道该怎么办，该怎么和他们沟通。”村里的老人向队员们表示感谢。

“虽然相处时间不长，但这里每个人都很可爱，熟悉之后孩子们送我们画儿，还制作七彩小花给我们‘发奖’。”队员罗玲说。

连日来，河南遭遇特大暴雨，各方救援也正在紧张进行中。

“不好意思啊，我刚忙完。”在接受记者采访时，河南科技学院2020级学生贺依晴边嚼着东西边说道。从7月14日开始，她便积极投身河南省焦作市沁阳市西向镇龙泉村的抗洪救灾工作中。

起初贺依晴请求加入抗洪志愿者队伍时，村委会考虑到她是一名女大学生，便将其安排在宣传岗位。在宣传岗位上的贺依晴总感觉“有劲儿没处使”，她便跟着村里的老党员一起去修路搭桥、搬运沙袋，奔赴抗洪一线。

“村子位于两条河床中间，北河床相对于南河床洪水的涨势相对可控，南河床的洪水曾一度越过河床警戒线逼近村子，当时心里除了害怕与恐慌之外，想得更多的是如何让村民在最坏的情况下可以有所准备，把损失降到最小。”于是，贺依晴便在最接近闸口设有警戒线的地方，从早上8点一直守到晚上8点。

贺依晴每隔半小时便向村委汇报水位情况，以便及时提醒村民做好相应防洪措施。尽管腰酸背痛、冷得瑟瑟发抖，但她不敢有丝毫放松。

“疫情暴发之际积极抗疫，洪水来临之时带头抗洪，我要用实际行动，为自己家乡的父老乡亲筑起一道冲不垮、冲不散的堤坝。”贺依晴说。（记者 李华锡 实习生 王天宝 宋翎瑞 周康康）

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