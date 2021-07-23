原标题：线上创建平台 线下挺身而出

大学生李睿没想到，仅仅24个小时，她在线发起的“救命文档”已“自发”更新至第270多版，创下了产品单个文档的访问量纪录。这份原本“单薄”的需求表格，在一场场接力下，成长为“多用途”的民间抗洪资源平台。

近期，河南多地连降暴雨，超过300万人受灾。面对灾情，新时代的中国青年没有退缩，他们勇担重任，在关键的时刻挺身而出。

让有用的信息流转对接起来

就读于上海财经大学金融学院2017级金融实验班的李睿是河南人，河南突发强降雨后，“救援抢险”的动态在她的朋友圈刷了屏。7月20日晚8点，在反复查阅“河南暴雨互助”微博话题的求救信息后，被灾情牵动思绪的她打开了电脑。“自己的家乡遭灾，我一定要想办法做些力所能及的事情。”随后，一个名为《待救援人员信息》的在线文档被建立，李睿认真敲下第一行字：“求救人员信息，救援人员信息。”

李睿决定和时间赛跑。她深知，在各类平台求救信息繁杂、真假难辨的情况下，救援推进困难。如何让有用的信息流转、对接起来，对被困住的城市至关重要。李睿没再犹豫，在海量的救援信息前，她一条一条筛重，同步记录实时求助信息；等到救援信息足够多后，她组织联络了30余名同学，逐个通过微博联系求助者。“需要确认他们是否得到救援、是否需要救援，考虑到信息整理的效率，我们最后有33名同学负责整理，有我的初中同学、高中同学、大学同学，还有互联网社区、求职社群认识的同学。”

在紧张的救援中，她们根据信息描述，判断紧急程度，同步建立救援群，让能保证自身安全的人员就近支援。“后来，救援群、求助群扩大到6个，越来越多的人参与进来，每个群都有200多个人。”李睿介绍，为了保证后续救援工作的推进，李睿通过微博联系到了卓明信援通讯社，与专业志愿服务机构对接，同步开展志愿活动。

大学生接力织起“汛情信息网络”

李睿并不是孤身一人。河南理工大学融媒体中心的学生袁嘉恒、冯媛媛、齐浩然、冯羿翔、丁林鑫、王晓恬、陈永超等，自发组织20余名留校同学，通过多种渠道整合各类支援信息、预警信息，利用在线文档提供的收集救援信息模版，在指导老师赵佳运营的“我的导员有话说”微信公众号平台编发，并号召大家将更多核实过的相关信息在评论区分享。

“发送推文的时候，内心是很忐忑的。”袁嘉恒说，他上厕所的时候都在翻微信群、朋友圈、微博等。“不想错过任何一条消息。”他说，多一条消息，可能就会多帮一个人，甚至更多人。接受记者采访时，他说：“不夸张地说，划手机屏幕划得手指都酸了，手机都是烫的。”

经过两个多小时紧张的整理，21日凌晨1点，他们完成了微信推送。文章推送后在朋友圈和各个群里刷了屏，大家为同学们的做法点赞，也纷纷分享自己核对过的各类信息到评论区，加入了这支“汛情信息网络传递”的队伍中。

接受记者采访时，正值焦作市泄洪，袁嘉恒、王晓恬等留校同学仍在学校进行现场转移工作，赵佳说：“虽然现在网上的汛情通告、救援信息逐渐减少了，但同学们还是没有放松警惕，尽己所能核实转发最新消息，尽量帮助到更多人。”

看到河南暴雨的新闻时，新乡职业技术学院大二学生郭嘉毅正在上海实习。他立即上网搜索相关信息，深入了解灾情后，他坐不住了。彻夜未眠的他收集了省内200余名网友搜集求救信息，并同步进行整理和核对。“自己因为实习的原因，没能在家乡抗洪一线贡献力量，所以希望通过整理网络信息的方式贡献自己的力量。”

郭嘉毅一直守在电脑前。每隔20分钟便汇总最新的求救信息，再将最终文稿通过团河南省委组建的防汛青年突击队、消防总队战级指挥群提供至相关部门及救援队。最终，他整理了3000余条求救信息，实时核对有效求救信息198条。目前，防汛救助部门已完成全部救援。这段时间，郭嘉毅没有一次完整的睡眠。

到一线去

青年力量同样在一线抗洪抢险的人群中涌动。

“我要到一线去。”河南建筑职业技术学院学生韩龙出现在河南沁阳电业局家属院社区防洪志愿队。面对暴雨，他迅速搜集抗洪信息，与社区15名志愿者组建了一支防洪志愿队。他们第一时间购买了防洪物资，从7月15日开始每天早上7点多集合，与当地居民一起扛沙袋，并逐一摆放在每家每户的门口，为防汛抗洪做好充足准备。

“最近雨水比较大，我们志愿队开启全天轮流值班，24小时开机，时刻关注汛情，平时我们也会帮助群众和社区业主房屋排水，主动向老人和孩子宣传防洪知识，疏散受灾群众。”据了解，防洪志愿队还在小区门口设置了志愿者服务点，随时为困难业主提供应急帮助。当被问及参与志愿服务的缘由时，韩龙只说“没想太多”。

7月20日晚，陆军炮兵防空兵学院郑州校区的一群毕业学员正在参加热烈庆祝中国共产党成立100周年暨2021届学员毕业汇演。突然，现场停电，数百名毕业学员点亮手机，高唱《没有共产党就没有新中国》。谁都没有想到，这场毕业汇演会变成他们奔赴抢险救灾的誓师动员。

当晚，这30名毕业学员奔赴沙口路地铁站开展应急救援。

就在同一天傍晚，该校值班室接到电话，数十名群众被困在该校南门附近，35名党员突击队员在指挥员郭帅的带领下，迅速投入救援，紧急疏散和转移30余名群众。

“多亏了这些年轻的子弟兵，暴雨中我们才能得救，不然后果不堪设想……”转移到安全地带后，被困群众金党兰激动地说。

凌晨，该校再次出动100余名教练勤务营官兵，火速驰援驻地附近的常庄水库。

灾情面前，亿万名青少年正在兑现“请党放心，强国有我”的庄严承诺。李睿说，“灾难面前，利用自己的所学所得，奉献自己的力量，这是我们应该做的”。（记者 蔡华丽 见习记者 罗希 谭梓晴）

中青报·中青网记者 蔡华丽 见习记者 罗希 实习生 谭梓晴 来源：中国青年报

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