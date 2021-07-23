原标题：北京高校探索驻楼辅导员制度

近日，北京高校驻楼辅导员工作现场会在北京大学召开。据介绍，北京各高校正在积极探索开展驻楼辅导员工作，辅导员在宿舍一线及时发现解决学生问题，提供“一站式”服务指导，拓展了思想政治工作阵地，形成了一种新的思政工作模式。

“去年6月，我作为新上岗的驻楼辅导员，敲开一扇扇宿舍门，逐一作自我介绍，告诉同学有任何事情都可以随时找我……”在座谈交流会上，北京大学城市与环境学院团委书记、专职辅导员谭卓立分享了自己任驻楼辅导员的感悟。

一年多来，无论是学生忘带钥匙、办理证件、生病买药，还是遇到情感困惑、咨询职业生涯规划，谭卓立都及时为学生提供帮助和指导，闲暇时还与学生一起观看《觉醒年代》，为学生讲解其中的党史知识和故事。“只有敲开学生房门，才能打开学生心门。”谭卓立说，辅导员从学生的“大家长”变成了学生的“知心人”，再从“知心人”变为学生思想的“领航员”，才能真正发挥驻楼辅导员的作用，引领学生实现思想的蜕变和成长。

为了更好引领青年学生，不少学校扩大了“驻楼”队伍。首都体育学院坚持全体专、兼职辅导员和学生“零距离”“面对面”接触交流，全面了解学生生活状态和思想动态。北京林业大学学工部部长王艳洁介绍，该校的辅导员、机关青年干部、一线专业教师、物业服务人员均纳入学生公寓“全员育人”工作体系，壮大了思想政治工作队伍。

“驻楼辅导员制度改变了以往学生工作‘条块管理’的模式，将学生工作拓展至宿舍，实现思政引领由大水漫灌到精准滴灌的转变。”北京大学学工部长王逸鸣说。

目前，北京各高校正在已有的经验基础上结合学校实际进行创新，不断提升“精准思政”工作水平。

北京大学创建了22个特色主题工作室。其中，本科生居住的楼层多围绕思政引领、本科适应与生涯规划、兴趣拓展与技能培训主题搭建工作室；毕业年级居住的楼层则多围绕求职就业、心理疏导主题搭建工作室。

北京林业大学推动公寓辅导员在与学生“同吃同住同学习”的过程中，“用面对面代替键对键”，深入学生宿舍进行“一对一”谈心谈话；用聊家常代替讲大道理，把思想政治教育做在日常、做到个人、做进心里。

北京市委教育工委宣教处相关负责人表示，高校驻楼辅导员工作的开展，作为“精准思政”的重要抓手，有效拓展了思想政治工作的阵地，辅导员能够在宿舍一线及时发现解决学生问题，切实打通了思想政治工作的“最后一公里”，有力推动了“一站式”学生社区综合管理模式建设。（记者 樊未晨）

(责编：温璐、熊旭)