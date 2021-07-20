人民网北京7月20日电 （记者孙竞）记者今天从清华大学招生办公室了解到，清华大学在安徽省的高校专项批次录取工作目前已全部结束，之前受到媒体关注的截肢少年周桐，被清华大学建筑类专业录取。

两年前，一场无情的车祸夺去了周桐的左小腿。截肢手术后第二日，尚在重症监护室的周桐就央求家人从学校取来书本，重新投入学习状态。在医院的七个多月里，周桐始终坚持自学。

身体基本康复后，戴着假肢、拄着拐杖的周桐第一时间回到了校园。在老师同学的陪伴和自身的不懈努力下，不到半年，周桐就找回了车祸之前的学习状态。在紧张激烈的高三学习中，周桐一直名列前茅，并通过了清华大学自强计划的考核，获得了40分降分优惠认定。

今年6月7日，与全国千万考生一样，周桐走进了高考考场。最终他取得了总分684分，安徽省理科171名的好成绩。

周桐的班主任李家生在清华大学2021年高校专项计划招生推荐表上写下了这样的推荐理由：“周桐同学是‘自强不息’精神的典范，他在因严重车祸造成左膝以下截肢成为残疾人、住院治疗中断了近七个月学业的情况下，凭借顽强的毅力、自强不息的精神，忍住身体上的痛，坚持自学，严格要求自己，阳光向上，将落下的课程一点点地补回来，逐渐进入全年级第2的优秀状态……‘自强不息’四个字，我认为会成为他此后一生的坚定誓言和人格追求，清华一定是他实现梦想的最理想的舞台。”

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(责编：郝孟佳、邓志慧)