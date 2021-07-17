原标题：北京共青团服务覆盖十万人次

近日，由团北京市委主办、北京市青少年法律与心理咨询服务中心承办的北京共青团星光自护“守护健康·聚力同行”百千万行动启动。由专业人士组成的百人青少年健康守护员队伍，将在未来协助学校处理千次青少年权益保护事务，通过线上线下送课入校、团体辅导、个案咨询等服务形式覆盖青少年10万人次。

这也是北京共青团开展“我为青少年办实事”实践活动的重要组成部分，旨在发挥共青团组织在维护青少年权益、推动青少年健康发展方面的积极作用。

北京市青少年法律与心理咨询服务中心主任许建农介绍说，该行动是在北京共青团在2020年成功开展“星光自护”百场心理健康讲座进校园活动的基础上，结合未成年人保护法、预防未成年人犯罪法的颁布实施，以中小学生、困境青少年、问题青少年为服务群体，面向北京16区100所中小学校开展的青少年权益保护项目。

为了更及时有效地响应青少年诉求，更精准地为青少年提供服务，团北京市委整合团属专业机构和社会资源，广泛吸纳热心青少年公益事业、具有专业技能的各界人士，组建一支百人青少年健康守护员队伍。

队伍由青少年心理健康、安全自护、卫生健康等专业的社会公益人士组成，形成北京共青团首个青少年健康守护员资源库。

团北京市委还积极响应北京市新一轮回天地区（指回龙观、天通苑地区——记者注）行动计划，在项目设计实施中，对回天地区27所中小学校进行全覆盖，进一步把青少年权益保护工作的优质资源向回天地区及北部郊区倾斜，加强对回天地区青少年的零距离接触、常态化联系、实体化服务。（记者 刘世昕）

(责编：李依环、任一林)