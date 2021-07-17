本报记者 徐元锋

张桂梅（右二）在家访时与学生家长交谈。

王秀丽摄（新华社发）

今年高考期间，云南省丽江市华坪女子高中校长张桂梅又登上了微博热搜，视频画面让人动容：她拖着病躯、忍着疼痛站在风雨里，为学生壮行加油；她躲进办公室、隔着窗户，目送学生高考结束离校，“年龄大了，还真受不了和学生面对面告别！”

扎根贫困地区40余年，张桂梅默默耕耘、无私奉献，创办全国第一所全免费女子高中，帮助1800多名贫困山区女孩圆梦大学，用教育阻断贫困代际传递，用爱心和智慧点亮万千乡村女孩的人生梦想。

忠诚——

“我是个党员”

在华坪县档案馆五楼，工作人员打开了编号从231到238的档案柜，里面摆满了张桂梅的各种荣誉等，共有200多件。

张桂梅1957年6月生，从小就接受革命传统教育，上学了是班上的文艺骨干，初中时在学校主演过歌剧《江姐》。革命先辈的精神深深影响了她。记者采访时，张桂梅随口便能唱出一段：“看长江战歌掀起千层浪，望山城红灯闪闪雾茫茫……”

18岁时，张桂梅来到云南支援边疆。开始在林业企业做行政，后因林业子弟学校缺老师，她转岗从事教学，还带出了不错的毕业班。再后来，张桂梅考取师范学校，毕业后和丈夫到大理教书。丈夫不幸因病去世后，1996年张桂梅离开大理喜洲，调到条件相对较差的丽江华坪中心中学教书，后又调到刚组建的民族中学任教。

1997年，张桂梅查出患有重病，校园里几百米的路得一步步挪，时常疼得汗如雨下。同事们半夜送她去医院，熬好中药送到她宿舍；县妇代会上，代表们现场给她捐款；县长说，“我们再穷也要治好你的病”。谈及这么多年的坚持，张桂梅说：“我的初心就是报恩，要回报这片热土。”

在教学中，张桂梅发现很多贫困家庭的女孩早早辍学，这让她产生了创办免费女子高中、“改变山里三代人”的想法，并为之奔走。在丽江市和华坪县支持下，2008年8月，华坪女子高级中学建成。

办校10多年来，张桂梅拖着病体忘我工作，家访超过1600户，行程11万多公里，走到了许多大山里“汽车轮子到不了的地方”。她无数次掏出自己的工资扶危济困，甚至协调给乡亲们引水修路。张桂梅曾说：“如果说我有追求，那就是教育事业；如果说我有动力，那就是党和人民！我是个党员，党员为群众办事，没什么该不该管的！”

初到华坪，张桂梅遭遇人生最低谷；创办女子高中，她历尽万难，也曾一度想放弃。同记者聊开了，张桂梅说：“自己能挺过来，一是最困难的时候拿自己和革命先辈比比，觉得也没那么难；二是做事不能心里老有个我，你忘了自己忘了病痛，事情更容易办成；三是咬牙坚持，熬过今天，或许明天就有希望了。”

忘我——

“她是把自个儿都舍出去了”

“她身上那么多病，学生上课时，躺着多休息休息不好吗？”说起张桂梅，相识多年的王秀丽既心疼又钦佩。

“那怎么可能！”对于“多休息”这个提议，张桂梅不仅表示“万万不能”，还反问：“你休息了，没人拿喇叭喊了，校长不陪她们读书了，女高还是女高吗？”

王平是张桂梅在华坪民族中学时的学生，如今在四川攀枝花市纪委工作。利用休假，他专程来看望张老师。追忆过往，王平说：“张老师平日住在学校，对学生像妈妈一样关心。”张桂梅不仅节衣缩食帮助困难学生，还把丈夫留下的唯一一件毛背心也给了学生……

华坪县教育党工委办公室主任毛庆法，曾和张桂梅共事6年多。毛庆法说，张老师对学生的深爱是一以贯之的，有些孩子不守纪律翻墙出校去打游戏，张老师就搬到学生宿舍住下看着。如今，张桂梅仍旧睡在女高学生宿舍门口第一张床。

2001年，华坪县儿童福利院（华坪儿童之家）开办，捐助方希望张桂梅来兼任院长。无儿无女的张桂梅，成了54名孩子的妈妈。那一年，赵建英来福利院工作，如今已满20年，她见证了院里经费最紧张时张老师带着孩子们到街上卖玩具贴补经费，也见证了一拨拨孩子长大成人。20年间，福利院先后收养了172名孩子。赵建英感慨：“张老师对孩子们，真好。”2008年记者到此采访曾巧遇张桂梅的姐姐，说到干起工作来不管不顾的妹妹，姐姐说：“她是把自个儿都舍出去了。”

传承——

让学生“脚下有路、眼前有光”

早晨，华坪女子高中的学生5点半起床，5分钟洗漱完毕，跑步上下楼梯；课间出操，她们一分钟就站好队；下课铃声响起，跑到食堂排队、打饭并把饭吃完，她们要在10分钟内完成……也许有人会问，管理是否严格了些？王秀丽从2008年起，就跟张桂梅到女高学生家中家访，她说：“当你看到一个家徒四壁的母亲，把女儿的奖状一张张铺在地上，那种自豪可以点亮整个昏暗的房间，你就能理解张老师。”

十几年来，华坪女高探索形成了“党建统领教学、革命传统立校、红色文化育人”特色教学模式，用红色基因树人铸魂。张桂梅相信：只要有党组织和党员在，就没有克服不了的困难。对红色教育，张桂梅想得很深：高中阶段，学生思想敏锐、可塑性强，正是信仰确立的关键时期；红色基因的传承，并不只是知识讲授，涉及学生的心灵塑造，能让学生们远方有灯、脚下有路、眼前有光……

多年来，一批又一批学生走出华坪女子高中。“她们像种子一样散落在滇西北的大山，改变正在一点一滴发生，当年撒下的种子已开始开花结果了。”毛庆法说。

“七一勋章”“全国脱贫攻坚楷模”“全国优秀共产党员”“全国先进工作者”“时代楷模”……对于荣誉，张桂梅很淡然，她说：“我就是个山村女教师，还是个老党员，事情不是我一个人做的。”

这名老党员身上的光和热，就像“峡谷里的灯盏”。她把自己活成了一盏明灯，照亮大山女孩的梦想，影响着越来越多的人。

《 人民日报 》（ 2021年07月17日 04 版）

(责编：李依环、任一林)